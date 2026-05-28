Trang Pháp - An Kỳ vừa được khen khi tái hiện hit của TFBOYS vừa bị chê phá bản gốc

HHTO - "Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân" tại "Đạp Gió 2026" (hay Chị Đẹp Đạp Gió) giúp đội An Kỳ - Trang Pháp (trợ diễn: Trương Tiểu Uyển, Quản Nhạc) được khán giả khen hết lời, đến màu pháo giấy tri ân tinh tế. Tuy nhiên, không phải fan của TFBOYS hay Cnet nào cũng hài lòng.

Công diễn 3 của Đạp Gió 2026 là sân khấu thành công nhất của Trang Pháp, tính đến thời điểm hiện tại. Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân do Trang Pháp, An Kỳ với trợ diễn của Trương Tiểu Uyển, Quản Nhạc nhận về 903 điểm, nâng tổng điểm của đội lên 2703, đứng đầu công diễn 3.

Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân là hit quốc dân tại Trung Quốc. Vì thế ngay từ khi công bố, sân khấu này đã được nhiều người ngóng đợi. Nếu bản gốc là cảm giác rực sáng tuổi thiếu niên, thì sân khấu lấy concept cổ động của Trang Pháp - An Kỳ và chị em "Thanh Xà - Bạch Xà" được Cnet khen ngợi là mang đến sự năng động, nhiệt huyết, tươi mới.

Khán giả còn tán dương sự tinh tế, chỉn chu tuyệt đối đến từ đội An Kỳ - Trang Pháp khi chọn bắn pháo giấy màu cam. Đây là màu tiếp ứng đại diện cho Tứ Diệp Thảo - fandom của TFBOYS - chủ nhân của bản hit Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân. Trong các bình luận trên mạng xã hội Việt và Trung, không ít fan của TFBOYS bày tỏ bất ngờ và xúc động ngay khi pháo giấy màu cam xuất hiện.

Pháo giấy màu cam được khen.

Tuy nhiên, khi sân khấu này viral hơn thì ý kiến trái chiều cũng bắt đầu xuất hiện. Có những Tứ Diệp Thảo cảm thấy chưa hài lòng về sân khấu này. Một đợt chê bai còn đến từ ý kiến trái chiều nhắm vào đội trưởng An Kỳ - người "bị gán" danh "con cưng đài Xoài" (Mango) vì họ cho rằng nhà đài "xào phiếu", cố ý thao túng phiếu bầu để "nâng kiệu".

Một bài viết viral trên Threads không hài lòng với sân khấu "Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân" đội An Kỳ - Trang Pháp - Trương Tiểu Uyển - Quản Nhạc: "TBOYS cũng không dám nhận đây là hit của mình".

Đáp lại những chê bai tiêu cực của Cnet, nhiều fan Việt để lại bình luận phân tích, hi vọng khán giả theo dõi bản đầy đủ thay vì đoạn cắt trên Douyin, Weibo để đánh giá khách quan. Với một "bản hit quốc dân" hơn 10 năm tuổi đã ăn sâu vào tiềm thức của khán giả Trung Quốc ở mọi độ tuổi, việc bất cứ ai cover lại cũng khó vượt qua cái bóng của bản gốc.

Một số bình luận của khán giả:

"Họ phá banh một bản hit."

"Tôi có thể hiểu là các fan sẽ khó chấp nhận ai khác hát nhạc của thần tượng mình. Nhưng sao các bạn không nghĩ khi nhạc của idol mình được người khác cover nhiều thì cũng chứng minh độ hot và chất lượng của bài hát. Mỗi người một gu khác nhau, đừng đánh giá chủ quan tiêu cực như vậy."

"Tôi là Tứ Diệp Thảo đây và tôi thấy họ đã tinh tế giữ lại rất nhiều đoạn giống bản gốc. Một tinh thần rất mới cho "Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân".

Một khán giả Việt bình luận bênh vực đội của An Kỳ - Trang Pháp.

Hậu trường tập luyện tiết lộ Trang Pháp bị trẹo chân khi tập nhào lộn trong sân khấu Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân. Dù vẫn còn đau nhưng cô vẫn kiên quyết không bỏ động tác này khi biểu diễn. Điểm tiếc nuối nhất ở phần trình diễn này đến từ khả năng bắt góc quay của nhà đài khi nhiều phần dance break ấn tượng không được bắt cận. Bù lại, phần thu âm lại ổn vì làm nổi bật giọng hát live của từng "tỷ tỷ".