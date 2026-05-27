Tin Được Không: Chi Pu có Amber Liu tiếp sức trong lần ra mắt album đầu tay

Sau nhiều ngày “nhá hàng” về album đầu tay, Chi Pu tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức công bố ca khúc đầu tiên trong dự án mang tên Tin Được Không. Đặc biệt, sản phẩm lần này có sự góp giọng của Amber Liu - cựu thành viên nhóm nhạc đình đám f(x). Thông tin nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Chi Pu công bố ca khúc đầu tiên mang tên Tin Được Không.

Sự xuất hiện của Amber Liu được xem là điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược âm nhạc mới của Chi Pu. Amber vốn nổi bật với chất giọng cá tính cùng phong cách trình diễn đậm màu sắc Hip-Hop, trong khi Chi Pu theo đuổi dòng nhạc Dance Pop hiện đại. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ vì thế được kỳ vọng sẽ mang đến một ca khúc bắt tai, giàu năng lượng và hợp với thị hiếu của thị trường nhạc châu Á hiện nay.

Mối quan hệ của Chi Pu và Amber Liu bắt đầu khi cả hai cùng tham gia chương trình Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Trong chương trình, Amber nhiều lần hỗ trợ Chi Pu giao tiếp với các nghệ sĩ quốc tế, đồng thời thường xuyên có những hành động chăm sóc đầy tinh tế dành cho nữ ca sĩ. Chính những tương tác tự nhiên này khiến cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi được “đẩy thuyền” nhiệt tình suốt thời gian chương trình phát sóng.

Sân khấu của Chi Pu và Amber Liu nhận về phản ứng tích cực từ khán giả.

Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình, Chi Pu dần cho thấy định hướng mở rộng hoạt động tại thị trường châu Á thông qua nhiều dự án và sự kiện tại Trung Quốc. Vì vậy, việc bắt tay cùng Amber Liu được xem là bước đi hợp lý để nữ ca sĩ tiếp tục duy trì độ nhận diện với khán giả quốc tế, đặc biệt là tại Trung Quốc, nơi cả hai đều sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể sau chương trình.

Sau chương trình, Chi Pu và Amber vẫn giữ liên lạc và nhiều lần đi chơi cùng nhau.

Với sức hút sẵn có từ hai nghệ sĩ cùng nền tảng người hâm mộ quốc tế đông đảo, Tin Được Không được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những màn kết hợp đáng chú ý nhất trong thời gian tới.