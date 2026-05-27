Jennie diễn nhạc mới ở sự kiện Chanel, báo hiệu mùa nhạc hội "cực khét"

Chiều 26/5 (giờ Việt Nam), show Métiers d’Art 2026 của Chanel chính thức diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc). Như thường lệ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về đại sứ thương hiệu Jennie để xem tạo hình của "Chanel sống". Không làm khán giả thất vọng, nữ idol xuất hiện với visual ấn tượng, khoe trọn tỉ lệ cơ thể cân đối cùng bờ vai thon gọn trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Cruise 2027 của nhà mốt.
Không dừng ở đó, tại after-party show Chanel, Jennie khuấy động không khí khi trình diễn loạt hit cá nhân như Handlebars, Dracula, like JENNIE. Đặc biệt, cô còn chiêu đãi khách mời bằng một ca khúc hoàn toàn mới.
Thông qua những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ca khúc mới gây chú ý với giai điệu tươi sáng nhưng vẫn giữ được nét bí ẩn quen thuộc trong màu sắc âm nhạc của Jennie. Không ít fan bày tỏ mong muốn nữ idol sớm phát hành chính thức ca khúc mới, thậm chí còn dự đoán đây có thể sẽ là một "bản hit mùa Hè" nếu được ra mắt trong thời gian tới.
Rất nhanh, Jennie sẽ tiếp tục khuấy đảo truyền thông khi đảm nhận vai trò headliner (nghệ sĩ chính biểu diễn) tại loạt lễ hội âm nhạc lớn trải dài từ Bắc Mỹ, châu Âu đến châu Á.
Điểm khiến khán giả luôn kỳ vọng ở Jennie chính là việc mỗi lần đứng trên sân khấu, cô đều mang đến "phiên bản mới" của mình. Từ remix, làm mới cách phối nhạc đến thay đổi tạo hình hay cách dàn dựng, giọng ca BLACKPINK được kỳ vọng sẽ mang đến set diễn "cháy rực" trong những đại nhạc hội này.