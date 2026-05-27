Jennie diễn nhạc mới ở sự kiện Chanel, báo hiệu mùa nhạc hội "cực khét"

HHTO - Không chỉ "đốn tim" fan với giao diện chuẩn "Chanel sống", Jennie còn biến bữa tiệc hậu sự kiện của nhà mốt Pháp thành một mini concert. Loạt khoảnh khắc trình diễn đầy năng lượng của cô nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, khiến công chúng càng thêm kỳ vọng về mùa nhạc hội bùng nổ của giọng ca BLACKPINK trong thời gian tới.

Chiều 26/5 (giờ Việt Nam), show Métiers d’Art 2026 của Chanel chính thức diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc). Như thường lệ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về đại sứ thương hiệu Jennie để xem tạo hình của "Chanel sống". Không làm khán giả thất vọng, nữ idol xuất hiện với visual ấn tượng, khoe trọn tỉ lệ cơ thể cân đối cùng bờ vai thon gọn trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Cruise 2027 của nhà mốt.

Phong thái chuẩn "đại minh tinh" của giọng ca "like Jennie" tiếp tục trở thành điểm nhấn.

Không dừng ở đó, tại after-party show Chanel, Jennie khuấy động không khí khi trình diễn loạt hit cá nhân như Handlebars, Dracula, like JENNIE. Đặc biệt, cô còn chiêu đãi khách mời bằng một ca khúc hoàn toàn mới.

Jennie biến đêm after-party của Chanel thành một mini concert đúng nghĩa.

Jennie trình diễn ca khúc mới kèm phần vũ đạo đầy cuốn hút, được dự đoán sẽ sớm trở thành trend mới trên mạng xã hội trong thời gian tới.

Jennie được cho là mặc áo khoác và váy được biến tấu từ set đồ thuộc bộ sưu tập Chanel Thu Đông 2026 - 2027. Bức ảnh chụp bóng lưng của cô khi trình diễn đại náo vòng fan.

Thông qua những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ca khúc mới gây chú ý với giai điệu tươi sáng nhưng vẫn giữ được nét bí ẩn quen thuộc trong màu sắc âm nhạc của Jennie. Không ít fan bày tỏ mong muốn nữ idol sớm phát hành chính thức ca khúc mới, thậm chí còn dự đoán đây có thể sẽ là một "bản hit mùa Hè" nếu được ra mắt trong thời gian tới.

Cư dân mạng cũng dự đoán ca khúc mới được biểu diễn tại after-party lần này sẽ sớm có mặt tại các sân khấu lễ hội âm nhạc sắp tới của Jennie.

Rất nhanh, Jennie sẽ tiếp tục khuấy đảo truyền thông khi đảm nhận vai trò headliner (nghệ sĩ chính biểu diễn) tại loạt lễ hội âm nhạc lớn trải dài từ Bắc Mỹ, châu Âu đến châu Á.

Điểm khiến khán giả luôn kỳ vọng ở Jennie chính là việc mỗi lần đứng trên sân khấu, cô đều mang đến "phiên bản mới" của mình. Từ remix, làm mới cách phối nhạc đến thay đổi tạo hình hay cách dàn dựng, giọng ca BLACKPINK được kỳ vọng sẽ mang đến set diễn "cháy rực" trong những đại nhạc hội này.

