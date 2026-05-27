Lưu Thi Thi đỏ bừng mặt vì nắng nóng, fan Trung lại tưởng phấn má quá xịn

Lưu Thi Thi vừa có chuyến ghé thăm Hà Nội chớp nhoáng để tham gia sự kiện giao lưu văn hóa Trung Quốc - Việt Nam. Cô xuất hiện trong buổi giao lưu với khán giả được tổ chức ngoài trời, đúng dịp Hà Nội hứng chịu cái nóng gay gắt, nắng rát da và không khí oi bức như chảo lửa.

Sự kiện còn diễn ra vào lúc 14h, khi nhiệt độ lên cao nhất tới hơn 40 độ C nhưng Lưu Thi Thi vẫn xuất hiện đầy xinh đẹp, thu hút. Cô luôn tươi tắn, nhẹ nhàng trong suốt buổi giao lưu, không hề nhăn nhó hay tỏ ra khó chịu với thời tiết, khiến ai cũng phải khen nữ chính phim Bộ Bộ Kinh Tâm làm việc hết sức chuyên nghiệp.

Vì trời quá nóng nên gương mặt Lưu Thi Thi đỏ bừng, và đôi má ửng hồng của cô khiến netizen Trung Quốc tíu tít khen đẹp, còn ngỏ ý hỏi nhãn hiệu phấn má nữ diễn viên dùng là gì. Màn hiểu lầm này khiến cư dân mạng Việt Nam bật cười vì không ngờ cái nắng như chảo lửa của Hà Nội lại trở thành loại phấn má đặc biệt.

Sau khi trở về Trung Quốc, Lưu Thi Thi chia sẻ trên mạng xã hội rằng trời Hà Nội rất nóng nhưng các khán giả vô cùng nhiệt tình đến dự. Còn khán giả cũng lo lắng cho nữ diễn viên khi phải mặc bộ váy kín bưng, đính kết cầu kỳ, khá bức bí trong trời nắng gắt.

Lưu Thi Thi mới hoàn thành vai Lăng Văn trong phim chính kịch Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Nhân vật của cô là nữ giao liên nhận nhiệm vụ bí mật và luôn phải đối mặt với nguy hiểm cận kề. Ngoại hình của Lưu Thi Thi được khen rất hợp với thời Dân quốc. Vai diễn này cũng đánh dấu bước chuyển mình của Lưu Thi Thi khi thử sức với những kiểu vai trưởng thành, có tâm lý phức tạp.