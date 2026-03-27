Hình ảnh viết sai chính tả “khó đỡ” của các bé tiểu học khiến cộng đồng mạng cười ngất

HHTO - Loạt ảnh viết sai chính tả của các bé học sinh tiểu học đang viral trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng vừa thích thú trước sự ngây thơ của các em, vừa bật cười với những từ ngữ “độc lạ”.

Hình ảnh được chia sẻ bởi tên tài khoản @cogiaowinlin - một cô giáo Gen Z thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cùng học trò trên nền tảng TikTok. Với những câu hỏi đơn giản xoay quanh nghề nghiệp tương lai hay nghệ sĩ yêu thích nhằm giúp học trò luyện viết tiếng Việt, cô giáo đã nhận về loạt câu trả lời “gây sốc”.

Những câu trả lời sai chính tả hồn nhiên của các em khiến cộng đồng mạng bật cười thú vị. Chẳng hạn như chàng ca sĩ được rất nhiều bé yêu thích Quang Hùng MasterD bỗng hóa thành “quang khùng” hay “quan hung mát tơ đi”.

Trong khi đó, tên chủ nhân ca khúc Ếch Ngồi Đáy Giếng được các bé "góp view" nhiệt tình Phương Mỹ Chi thì được viết thành “phươn mỉ chi”, “hương mỉ chi”, hay thậm chí còn bị nhầm thành tên ca khúc “ết ngoài đáy diến”.

Những câu trả lời "thừa sáng tạo" của "khối tiểu học" nhanh chóng được lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: @cogiaowinlin.

Phương Mỹ Chi "bất đắc dĩ" biến thành ca sĩ "ết ngoài đáy diến". Ảnh @cogiaowinlin.

Khi được hỏi về địa điểm du lịch yêu thích, "khối tập viết" cũng mang lại nhiều câu trả lời khiến người xem không khỏi "hoang mang". Đáng chú ý là từ “chung qút” (Trung Quốc) hay “khái loang” (Thái Lan) khiến nhiều cô chú cũng phải mất thời gian để hiểu đúng nghĩa.

Nhiều người xem phải "loading" vài phút để đoán ra từ gốc trước những hình ảnh này.

Đối với các địa điểm du lịch trong nước, Vũng Tàu và Nha Trang cũng bị “sáng tạo” thành “nhung tào” và “nha chang”. Ảnh: @cogiaowinlin.

Các từ vựng về món ăn yêu thích cũng không khác biệt, thậm chí còn được các bé “biến tấu” linh hoạt để phiên âm tên những món ăn nhanh sang tiếng Việt. Bánh pizza được viết lại thành “bi gia” trong khi Mcdonald's lại được phiên âm thành “mát đô nồ”.

Thử thách lọc lỗi chính tả đoán món ăn. Ảnh: @cogiaowinlin.

Thậm chí còn có nhiều TikToker và nghệ sĩ để lại phản ứng hài hước trước những câu trả lời "bá đạo" này.

TikToker Bông Tím và màn reaction "cười không nhặt được mồm" trước những câu trả lời hồn nhiên của các bé. Ảnh: @bongtim96.