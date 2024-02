Trở lại màn ảnh rộng sau 9 năm vắng bóng, Song Kye Hyo sẽ trở thành nữ tu trừ tà

HHT - Sau thành công của “The Glory”, Song Hye Kyo không tiếp tục với phim truyền hình mà lựa chọn thử sức với màn ảnh rộng. Đây là bộ phim đánh dấu “quốc bảo nhan sắc” Hàn Quốc trở lại đóng phim điện ảnh sau 9 năm.

Sau thành công của The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận), Song Hye Kyo không lựa chọn tiếp một bộ phim truyền hình để trở lại mà quyết định thử sức ở địa hạt điện ảnh sau 9 năm vắng bóng. Đây là một quyết định khá bất ngờ nhưng được khen là có tính thử thách của Song Hye Kyo, cho thấy nữ diễn viên dù ở đỉnh cao vẫn luôn muốn chinh phục những cột mốc mới.

Bộ phim điện ảnh Song Hye Kyo vừa gật đầu tham gia có tên tạm đặt là Dark Nuns. Đây là phần phim ngoại truyện, hay được coi là phiên bản nữ của phim điện ảnh The Priests ra mắt năm 2015 với diễn xuất của Kim Yoon Seok và Kang Dong Won. The Priests kể về hai linh mục, sau khi nghi ngờ có linh hồn ma quỷ ẩn náu trong cơ thể một cô gái trẻ đã dấn thân vào một con đường tìm kiếm sự thật dù có thể gặp phải những nguy hiểm đáng gờm. Khi công chiếu, The Priests đã thu hút tới 5,44 triệu người xem.

Dark Nuns gây chú ý bởi đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của “nhan sắc quốc bảo” xứ Kim chi sau 9 năm. Lần gần nhất Song Hye Kyo xuất hiện trong phim điện ảnh là từ năm 2015 với The Crossing 2 - một phim điện ảnh Trung Quốc với dàn diễn viên gồm Chương Tử Di, Kim Thành Vũ, Huỳnh Hiểu Minh, Đồng Đại Vi… Thực tế, hơn thế nữa, đã 10 năm Song Hye Kyo vắng bóng điện ảnh Hàn Quốc kể từ Những Năm Tháng Rực Rỡ (2014).

Trong Dark Nuns, Song Hye Kyo thủ vai Sơ Yunia, người có một ý chí mạnh mẽ và hành động quyết liệt. Khi phát hiện ra một cậu bé bị linh hồn tà ác mạnh mẽ chiếm hữu, khiến cậu đau đớn và dường như không có phương pháp nào chữa trị hiệu quả, Sơ Yunia quyết tâm cứu cậu bé dù việc này không hề dễ dàng và vô cùng nguy hiểm. Sơ Yunia đã sử dụng trí thông minh, sự nhạy bén, và cả tính cách kiên cường của mình để đi đến tận cùng sự việc.

Ngoài Song Hye Kyo, Dark Nuns còn sở hữu nhiều diễn viên sáng giá khác cho bộ phim của mình. Đồng hành cùng Song Hye Kyo là nữ diễn viên Jeon Yeo Bin của Vincenzo, Muốn Gặp Anh (bản Hàn)... Trong Dark Nuns, Jeon Yeo Bin vào vai Sơ Mi Chaela, người luôn tò mò về Sơ Yunia, và là người quyết tâm hỗ trợ Sơ Yunia dù những sự việc cô gặp phải khiến cô không khỏi bối rối lẫn hoang mang.

Bên cạnh đó, Dark Nuns còn có Lee Jin Wook - người vừa trở lại ấn tượng với Sweet Home 2. Trong phim, Lee Jin Wook vào vai Cha Paul, người tin rằng có thể chữa được cho đứa trẻ bị ám bằng thuốc. Nam diễn viên kì cựu Huh Joon Ho vào vai Cha Andrea, người thực hiện nghi lễ cứu cậu bé và mang đến sự căng thẳng nặng nề cần thiết cho bộ phim. Cuối cùng, diễn viên nhí tài năng Moon Woo Jin sẽ vào vai cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm giữ.

Dark Nuns dự kiến khởi quay vào 22/2.