Trục Ngọc: Sự thật về cảnh Điền Hi Vi cõng Trương Lăng Hách nhẹ tênh, có hỗ trợ nhỏ

Hậu trường và các đoạn ghi hình rõ rỉ trước khi phim chiếu đã thay chính chủ tiết lộ Điền Hi Vi tự thực hiện hầu hết cảnh võ thuật và mang vác nặng. Hơn 20 tập phim, khán giả thấy Trường Ngọc vác tảng thịt 20kg, cõng bà cụ, thậm chí đến 3 lần cõng Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) đi phăm phăm, trông dễ dàng, nhẹ nhàng.

Hậu trường "Trục Ngọc" cho thấy Điền Hi Vi không cần bất kỳ thủ thuật hay hỗ trợ nào khi cõng Trương Lăng Hách di chuyển. Thời điểm clip ghi hình được tung ra, dân mạng đã trầm trồ về thể lực cực tốt của nữ diễn viên. Trương Lăng Hách cao 1m9, người thanh mảnh nhưng cơ bắp rắn chắc, để cõng được anh trông gọn gàng như Hi Vi (cao 1m68) là không dễ.

﻿

Dĩ nhiên, không phải cảnh nào Điền Hi Vi cũng "làm chay" 100%. Điển hình như cảnh vác nguyên con lợn ở tập 1, để đảm bảo an toàn, đoàn làm phim đã sử dụng cả lợn đạo cụ và dùng dây cáp trợ lực. Theo video hậu trường Trục Ngọc, gần như luôn có nhân viên giúp nâng Trương Lăng Hách lên lưng Điền Hi Vi trước khi bấm máy. Ở đoạn cứu Tạ Chinh từ dưới tuyết về nhà, họ cũng hỗ trợ cô cố định anh trên lưng rồi mới lần lượt đưa cô cầm thêm đồ đạc.

Ở lần thứ 2 cõng Tạ Chinh từ rừng ra ngoài sau khi truy sát, hậu trường cho thấy Điền Hi Vi cũng thấm mệt khi cõng bạn diễn. Trương Lăng Hách cũng lo ngại chiều cao của mình gây khó khăn cho cô. Tuy nhiên, Điền Hi Vi vẫn làm "ngon nghẻ" ở góc quay toàn cảnh. Với góc cận, Trương Lăng Hách làm động tác gục vào lưng và vai của cô, tự lết chân chậm rãi theo Hi Vi nhằm giảm sức nặng.

Trong cảnh Trường Ngọc cõng chồng thứ 2 và 3 của Trục Ngọc, Trương Lăng Hách sẽ bám vào vai Hi Vi hoặc vòng một tay bám vào cánh tay còn lại của mình để cố định cơ thể. Dù nhìn thoáng qua đã thấy vô lý vì Tạ Chinh đã ngất thì bàn tay không thể có lực bám, tuy nhiên, đây chỉ là "sạn" nhỏ có thể nhắm mắt bỏ qua. Bởi nếu để cơ thể thả lỏng cho chân thật thì Trương Lăng Hách sẽ khó nằm gọn trên lưng bạn diễn có vóc dáng nhỏ nhắn, Điền Hi Vi sẽ tốn sức hơn.

Trương Lăng Hách sẽ chủ động "tự lết" chân ở cảnh quay cận để giúp Điền Hi Vi đỡ tốn sức.

﻿

﻿

Điền Hi Vi không ít lần viral với cơ bắp rắn chắc, cuồn cuộn dù sở hữu thân hình mảnh mai. Cô nổi tiếng là mỹ nhân lực điền của C-Biz, từng thử sức "bế công chúa" Hứa Khải, Vương Hạc Đệ khiến bạn diễn, nhân viên đoàn phim và dân mạng trầm trồ. Gương mặt xinh xắn như búp bê, thể lực tốt lại chịu khó lăn xả trong cảnh hành động, tất cả những đặc điểm này là lý do khán giả "ưng bụng" ngay khi có tin xác nhận Điền Hi Vi sẽ vào vai "Tây Thi mổ lợn" Trường Ngọc.