Trục Ngọc tập 23, 24, 25, 26, 27: Trường Ngọc xuất trận, "var" váng đầu Tạ Chinh

HHTO - Trong tập 27 của "Trục Ngọc", Trường Ngọc - Tạ Chinh sẽ cãi nhau to sau khi cô phát hiện suốt bấy lâu qua chàng giấu thân phận là chủ soái Vũ An Hầu. Em út của "tiểu đội mổ lợn" có vượt qua thương tích nặng?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim và tiểu thuyết

Ở tập 23 của Trục Ngọc, nhờ có kế sách của lão Đào mà thương vong của kế phá đập giảm một nửa so với tính toán. Tuy nhiên, Đường tướng quân đã hi sinh khi cố ngăn trinh sát của phía Trường Tín Vương. Lý Hoài An (Nhậm Hào) tạm thời chỉ huy nơi này, báo tin Vũ An Hầu (Trương Lăng Hách) đang bị quân Tùy gia bao vây trên núi, thiếu lương thực và thuốc. Đào thái phó nhận ra ngay đồ đệ cô ý dẫn quân lên núi cố thủ, nhằm ngăn bọn chúng hợp lại làm một với quân ở phía Lư Thành.

Trường Ngọc (Điền Hi Vi) cùng "tiểu đội mổ lợn" xung phong đi đưa lương thực. Họ thành công phá vòng vây của quân Tùy theo sườn núi, có thương vong nhưng không đáng kể do phía Tạ Chinh sớm phát giác yểm trợ. Trong đội tiếp tế có 2 nữ quân y, chính là trưởng công chúa Tề Xu (Dụ Chung Lê) và nha hoàn thân cận. Nàng chủ động đến gặp Vũ An Hầu, dù bị mắng cho một trận vì không quan tâm thân phận làm liều, nhưng vẫn thành công thuyết phục Tạ Chinh cho ở lại.



Trailer Trục Ngọc tập 24 - 25.

Theo trailer tập 24, 25 của Trục Ngọc, Công Tôn Ngân (Lý Khanh) đã phát hiện "tiểu đội mổ lợn" là Trường Ngọc và anh em Kim Gia. Ngân không vội nói ra thân phận của Ngôn Chính. Cuối cùng, khi Ngọc đến hỗ trợ chăm sóc thương binh thì gặp lại phu quân. Dĩ nhiên, Tạ Chinh vẫn giấu thân phận là chủ soái, thậm chí còn sai thân vệ đóng giả mình để hạ lệnh phạt Trường Ngọc vì tự hành động (thả Tùy Nguyên Thanh) khi chưa có sự cho phép của tướng quân.

Nhá hàng tập 26, 27 của Trục Ngọc không tiết lộ nhưng theo tiểu thuyết gốc Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn, Tạ Chinh sẽ bị thương nặng. Vì tưởng phu quân là lính quèn, sợ chàng ra trận sẽ mất mạng nên Trường Ngọc liền bỏ thuốc mê, thay chồng ra trận. Đoạn hạ thuốc đã xuất hiện trong trailer. Sau khi mơ hồ tỉnh dậy, Tạ Chinh nói Trường Ninh quay mặt đi đếm số, bản thân dùng dao rạch tay cho tỉnh táo thì nhận tin Trường Ngọc đang ở tiền tuyến.

Cô đối đầu trực tiếp với tướng địch, gặp đòn chí mạng thì Tạ Chinh đến kịp. Chính tại trận chiến này mà Trường Ngọc phát hiện thân phận thật của chàng. Cô bẽ bàng, tức giận. Sự phẫn nộ dâng cao vì cô cảm thấy bị trêu đùa và cảm thấy day dứt khi nếu chàng không nói dối, cô sẽ không ra trận, sẽ không nương tay với tiểu binh canh pháo đã đâm Mãn Địa.

Mãn Địa - em út của "tiểu đội mổ lợn" xuất hiện không nhiều nhưng vẫn được khán giả nhớ đến bởi sự nhiệt thành, đáng yêu. Theo trailer, có vẻ cậu không chết nhưng thương thế nặng khó qua khỏi. "Tiểu đội mổ lợn" ra trận là chi tiết hoàn toàn mới được thêm vào bản truyền hình. Vì thế, không rõ biên kịch có cho em út nhận "cơm hộp sớm" để đẩy cảm xúc hay không.

"Hời nhất" có lẽ là quân sư Công Tôn Ngân, người chưa có danh phận nhưng được trưởng công chúa động viên bằng một cái ôm bất ngờ trước khi ra trận. Tề Xu còn lo sốt vó khi nghe tin Ngân bị thương nặng sắp lìa đời.

Ở phía Tạ Chinh, chàng nỗ lực chạy theo vỗ về, dỗ dành, giải thích với vợ. Chàng bị mắng, bị tát. Nhá hàng phân cảnh này đang gây náo loạn. Trường Ngọc có "skill tát lợn" một cái là ngất, nên khán giả đùa rằng Tạ Chinh hẳn phải xây xẩm mặt mày. Cả hai sẽ còn giận nhau dài ở tập 27 của Trục Ngọc nhưng mọi chuyện cũng sẽ mau qua khi họ cùng nhau xông pha trận mạc.

Trailer cho thấy Hầu gia choáng váng đầu óc sau "cú var" trời giáng đầy phẫn nộ của vợ.

Trailer Trục Ngọc tập 26 - 27

Trục Ngọc gồm 40 tập, khán giả Việt có thể theo dõi trên iQIYI, Netflix, WeTV.