Trục Ngọc tập 21, 22, 23, 24, 25: Tạ Chinh quyết giấu Trường Ngọc, bị giận không oan

HHTO - Sau khi cứu được Trường Ninh, Tạ Chinh và Trường Ngọc cũng gặp lại nhau ở tập 24 - 25 của "Trục Ngọc".

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tính đến tập 21 Trục Ngọc, Trường Ngọc (Điền Hi Vi) vô tình bị bắt đến làm lao dịch khai thác đá. Tại đây, cô gặp và giúp lão Đào. Đồ đệ Cửu Hành được ông mô tả gần như giống hệt Ngôn Chính/ Tạ Chinh (Trương Lăng Hách). Dù tình tiết xác thực chưa đến nhưng khán giả có thể chắc chắn Ngọc đã gặp thầy của chồng.

Trong trailer tập 22, từ quan sát của Trường Ngọc và anh em Kim Gia, lão Đào phát hiện mục đích khai thác đá xây đập nước. Đây vốn là kế sách mượn sức nước để áp chế vạn binh của Tùy Nguyên Thanh, được giao cho vị tướng thân tín dưới trướng Hạ lão tướng quân thực hiện bí mật. Trường Ngọc và Kim Gia thành lập "tiểu đội mổ lợn", ngăn chặn thành công trinh thám của phe địch báo tin, giúp kế sách của Vũ An Hầu - Hạ Kính Nguyên đại thắng.

Tạ Chinh cũng cứu được Trường Ninh, lập tức gửi thư báo bình an cho Trường Ngọc. Lý Hoài An (Nhậm Hào) cũng có mặt. Biến cố mới ập đến khi quân của Trường Tín Vương cô lập Vũ An Hầu trên núi, dẫn đến thiếu lương thực và thuốc. Nhận tin, Trường Ngọc tình nguyện mang lương thực lên núi, anh em Kim Gia đi theo nàng.

Họ gặp tập kích khi leo lên bằng sườn núi trong đêm nhưng kịp hóa nguy thành an. Trong đội tiếp tế còn có trưởng công chúa. Tạ Chinh nghe báo cáo về 2 nữ quân y liền biết "có điềm", nhìn thấy Tề Xu (Dụ Chung Lê) lập tức mắng vốn. Với tính cách của nàng, trưởng công chúa sẽ cố chấp ở lại quân doanh vì muốn gặp lại Công Tôn Ngân (Lý Khanh)?

Hai lần "tiểu đội mổ lợn" lập công lớn nên quân sư đã tìm đến. Công Tôn Ngân - Trường Ngọc nhận ra nhau. Nàng lập tức hỏi tung tích chồng khiến Ngân nhất thời không biết trả lời thế nào. Ngay lúc đó có người đến báo có nhiều quân lính bị thương nặng làm phân tán sự chú ý. Trường Ngọc tình nguyện đến hỗ trợ chăm sóc thương binh vì từng có kinh nghiệm phụ Triệu đại thúc chữa trị cho Ngôn Chính. Đây cũng là lúc phu thê hai người gặp lại nhau.

Tuy nhiên, Tạ Chinh vẫn quyết giấu thân phận Vũ An Hầu, để nàng hiểu mình là "lính quèn". Trailer tập 25 tiết lộ Ngọc đem đưa Tùy Nguyên Thanh đổi lấy thức ăn từ phe địch. Đoạn nhá hàng tạo không khí giống như cô tự ý. Tuy nhiên, nàng không phải kiểu người không hiểu lý lẽ đến mức tự tung tự tác, thả tướng địch đi khi chưa có lệnh có thống soái.

Tạ Chinh vốn bày kế giả vờ thiếu lương thực khiến quân Tùy lơ là. Việc thả tướng địch Tùy Nguyên Thanh đổi lấy một bữa no càng góp phần khiến bọn chúng tin rằng quân Vũ An Hầu đang gặp khó. Vì thế, đây có thể là một phần trong kế sách của Vũ An Hầu, chỉ là Trường Ngọc được kích động làm thay cho hoặc làm trước ai đó?

Vì cô tự ý hành động nên theo quy định phải bị phạt. Tạ Chinh vẫn giấu thân phận, giao cho thân tín đóng giả. Tuy nhiên, kịch bản viết một trang khiến người dưới không biết thoại sao. Vũ An Hầu trực tiếp xin nhận 30 trượng phạt thay cho thê tử khiến nàng xót xa. Ở tiểu thuyết gốc, sau này, Trường Ngọc còn lén ra trận thay Ngôn Chính vì sợ chàng thân thể bị thương không cáng đáng nổi. Lúc này, Ngôn Chính mới thừa nhận mình là Vũ An Hầu, khiến Trường Ngọc vô cùng tức giận.

Trailer Trục Ngọc tập 24 - 25.

Càng về sau, Trục Ngọc càng có nhiều thay đổi so với tiểu thuyết gốc cùng nhiều tình tiết gây cấn hơn. Phim gồm 40 tập, khán giả có thể theo dõi trên Netflix, iQIYI, WeTV.