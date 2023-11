Trường HUFLIT mua phần mềm "check var" để hạn chế sinh viên nhờ AI viết bài luận

HHT - Nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi "Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An - Sparkling Chu Văn An 2023", Ngày Sáng tạo - Fiereco Day diễn ra, nối dài thành công của sự kiện Sportday 2023. Từng thước phim được teen ghi lại cảm nhận, lật mở các bí mật góc kín... của trường THPT Chu Văn An.