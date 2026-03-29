Trương Lăng Hách "số nhọ" khi một mình gánh ồn ào dư luận xoay quanh Trục Ngọc?

HHTO - Cho đến bây giờ, khi ồn ào xoay quanh “tướng quân kem nền” Trương Lăng Hách vẫn chưa kết thúc, nhiều người lại thấy thương nam diễn viên phải một mình chịu trận.

Diễn viên nào cũng muốn mình có vai diễn “thoát vòng”, được trở thành tâm điểm quan tâm bàn tán nhưng chắc chắn không phải theo cách mà Trương Lăng Hách đang trải qua với vai Tạ Chinh của Trục Ngọc. Hình ảnh “tướng quân kem nền” khiến Trương Lăng Hách bị khán giả không ngừng chế giễu, châm chọc.

Từ đó mà mọi người không còn chú ý đến những tập tiếp theo của Trục Ngọc mà chỉ bận tâm đến hình ảnh Trương Lăng Hách mặt hoa da phấn mũ miện điệu đà ngồi lưng ngựa chiến thắng trở về. Thậm chí những lời than thở của Trương Lăng Hách về diện mạo “đẹp trai quá mức” cũng bị khui lại, làm cho anh càng bị bình phẩm nhiều hơn. Nam diễn viên thú nhận rất trăn trở suy nghĩ vì ngoại hình nổi bật gây cản trở sự nghiệp, khán giả chỉ mải ngắm anh mà quên xem diễn xuất.

Nhưng cũng có netizen cho rằng Trương Lăng Hách số quá nhọ khi một mình phải gánh hết ồn ào của Trục Ngọc. Đành rằng nam diễn viên đã phá tan hình ảnh tướng quân oai hùng, mạnh mẽ trong lòng khán giả nhưng có nhiều yếu tố đẩy Trương Lăng Hách thành “tướng quân kem nền” chứ bản thân anh không tự quyết định được.

Người hâm mộ Trương Lăng Hách bất bình cho rằng biên kịch đã đẩy nữ chính Phàn Trường Ngọc lên quá đà, từ đó mà dìm hàng nam chính, biến Tạ Chinh thành chàng trai yếu đuối gặp chuyện gì cũng về nhà mách vợ. Chưa kể các trích đoạn Hà Nhuận Đông vai Hạng Vũ trong Sở Hán Truyền Kỳ cũng có sự chênh lệch rất lớn với Tạ Chinh của Trục Ngọc. Bởi Sở Hán Truyền Kỳ được đầu tư lớn, thời gian quay cả năm trời, cả nghìn diễn viên quần chúng đóng vai binh lính nên chắc chắn sẽ có những đại cảnh hoành tráng, chân thực hơn Trục Ngọc. Một bên là phim dã sử, một bên là phim cổ trang ngôn tình nên khi bị mang ra so sánh, Trương Lăng Hách tất nhiên chịu bất lợi.