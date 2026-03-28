Trailer Spider-Man 4 lập kỷ lục lịch sử, hé lộ “bộ sưu tập” kẻ thù của Người Nhện

HHTO - Trailer của “Spider-Man: Brand New Day” đã phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử với hơn 1 tỷ lượt xem chỉ sau hơn một tuần “thả xích”, trở thành trailer phim được xem nhiều nhất mọi thời đại. Trong phần phim này, Người Nhện không chỉ phải đối mặt với một kẻ thù duy nhất.

Chỉ sau hơn một tuần ra mắt, trailer của Spider-Man: Brand New Day - phần phim solo thứ tư của Người Nhện của MCU do Tom Holland thủ vai chính - đã đạt hơn 1 tỷ lượt xem. Con số khổng lồ này đã giúp trailer của Spider-Man 4 trở thành trailer phim được xem nhiều nhất mọi thời đại.

Điều này cho thấy sức hút của phần phim này là rất lớn. Đông đảo fan đã xem đi xem lại, “soi” từng chi tiết một trong trailer, từ đó có được một số “manh mối” về những gì mà siêu anh hùng nhả tơ phải đối mặt trong Spider-Man: Brand New Day.

Chẳng còn ai bên đời Spider-Man

Câu chuyện của Spider-Man: Brand New Day tiếp nối các sự kiện sau phần phim trước đó là Spider-Man: No Way Home. Dưới sự ảnh hưởng từ câu thần chú của Doctor Strange, cả thế giới đã quên mất Peter Parker chính là Spider-Man. Điều đó cũng xóa bỏ mối quan hệ giữa Peter Parker với Ned - cậu bạn thân, và cả với MJ - bạn gái của cậu.

Cuối No Way Home, Peter Parker đã hứa với MJ rằng cậu sẽ đi tìm cô và nhắc lại cho cô mọi chuyện, nhưng nghĩ đến những nguy hiểm cô có thể phải đối mặt khi ở cạnh mình, Peter đã đổi ý. Chính vì thế, trong trailer Spider-Man: Brand New Day, chúng ta thấy Peter Parker đọc lại lá thư viết cho MJ nhưng không bao giờ gửi đi, thấy cậu đến quán ăn nơi MJ làm thêm nhưng chỉ như một vị khách bất kỳ… Khoảnh khắc Peter đến gần MJ nhất có thể chỉ là với tư cách một người “hàng xóm thân thiện”.

Một trong những cảnh buồn và cô đơn nhất của Peter Parker là khi cậu nhìn thấy MJ đứng bên cạnh người yêu mới. Nhưng trailer cũng lóe lên một tia hy vọng, khi MJ xem tin tức Spider-Man nhận Chìa khóa Thành phố trên tivi, ánh mắt cô dường như cho thấy cô nhận ra một điều gì đó. Và một cảnh khác cho thấy MJ đang đứng đối diện với Spider-Man.

Spider-Man bị biến đổi?

Giờ đây, Peter Parker đã trưởng thành, sống một mình, chiến đấu chống tội phạm một cách đơn độc ở New York. Cuộc sống của Người Nhện rất chật vật. Cậu mặc trang phục Spider-Man tự thiết kế, giặt sạch nó bằng một chiếc máy giặt cũ và nhỏ, còn mình thì ngồi đợi một bên với những vết bầm trên cơ thể - dấu vết để lại của những trận chiến đường phố.

Cô độc và nghèo khó chưa phải là toàn bộ “kiếp nạn” của Peter Parker trong Spider-Man: Brand New Day. Cơ thể cậu có những dấu hiệu biến đổi. Dường như cậu bị ngất xỉu trong căn hộ của mình, rồi tỉnh dậy trong một cái kén tơ nhện. Quá trình biến đổi này khiến Peter Parker phải tìm đến một người đồng đội cũ (cũng đã quên mất cậu) - Tiến sĩ Bruce Banner, một nhà khoa học lừng danh - để nhờ giúp đỡ.

Có vẻ như khán giả sẽ được chứng kiến Spider-Man “tiến hóa” thành Người Nhện thực sự. Trong một cảnh, khi Peter Parker rơi khỏi cái kén nhện, trong nỗ lực tự cứu lấy mình cậu đã bắn ra tơ nhện tự nhiên từ cổ tay chứ không phải từ máy bắn tơ.

Spider-Man đánh mất chính mình?

Đầu trailer Spider-Man: Brand New Day, khi Peter Parker kéo chiếc mặt nạ xuống để trở thành Spider-Man, rồi thả mình rơi xuống bên dưới, thành phố phản chiếu lại trong đôi mắt chàng siêu anh hùng trẻ tuổi dường như mang theo một nỗi buồn. Nhưng ít nhất trong đôi mắt ấy vẫn còn cảm xúc, phản ánh tâm hồn của Peter Parker. Đoạn cuối trailer, có một khoảnh khắc đôi mắt của Spider-Man trở nên đen kịt. Điều này đặt ra câu hỏi, cái gì hay ai đã chiếm giữ tâm trí Người Nhện?

Trailer Spider-Man: Brand New Day cũng cho thấy cảnh Peter đội mưa đi thăm mộ dì May - dì đã hy sinh dưới tay Green Goblin trong No Way Home. Trong truyện tranh, Peter Parker đã thỏa thuận với quỷ dữ Mephisto để cứu mạng dì May. Trước đó, Marvel đã phát sóng Ironheart, tuy series này bị đông đảo fan chê bai nhưng nó đánh dấu màn ra mắt của Mephisto. Liệu đó có phải là đòn mở đường để Marvel đưa Mephisto vào Spider-Man: Brand New Day?

Đôi mắt đen kịt của Spider-Man là dấu hiệu cho thấy chàng siêu anh hùng bị Mephisto thao túng? Hay bị Jean Grey kiểm soát? Hay thậm chí có thể là bị lây nhiễm bởi một mẩu symbiote từ Venom?

Jean Grey là bạn hay thù?

Trong trailer Brand New Day, có một nhân vật chưa được lộ mặt, đang bị giam trong một nhà tù công nghệ cao. Dựa vào trang phục màu xanh lá cây, nhiều fan tin rằng đây chính là Jean Grey - Dị nhân cấp Omega, một trong những Dị nhân mạnh nhất từ X-Men, do Sadie Sink thủ diễn.

Trong một cảnh khác, Spider-Man tháo nắp một chiếc xe tăng, bên trong là một người phụ nữ, dường như bà ta đang bị “nhập”. Khi người phụ nữ này chuyển sang nhìn người khác, sự “nhập” này mang tính lây lan. Câu hỏi đặt ra là tâm trí họ bị ai chiếm hữu? Ác quỷ Mephisto hay Dị nhân Jean Grey?

“Bộ sưu tập” kẻ thù

Ngoài các nhân vật vẫn còn nằm trong diện “tình nghi”, trailer Spider-Man: Brand New Day đã “công khai” một số kẻ thù sẽ mang lại rắc rối cho Người Nhện trong phần phim mới.

Spider-Man và Punisher.

Đầu tiên là Người Nhện có cuộc chạm trán với Punisher. Cảnh trong trailer cho thấy Punisher bắn xuyên qua tơ nhện, khiến Spider-Man văng ra khỏi chiếc xe bọc thép. Tuy nhiên, Người Nhện cũng phản công bằng cách đá văng Punisher ra khỏi xe, còn dùng cả tơ nhện bịt miệng để ngăn hắn chửi bậy.

Boomerang.

Tarantula.

Scorpion.

Xuất hiện khá chớp nhoáng nhưng các fan có thể nhận ra Spider-Man có cảnh chiến đấu với ba kẻ phản diện khác nữa là Boomerang, Tarantula và Scorpion. Trong một cảnh khác, Punisher xuất hiện cùng địa điểm trong trận chiến với Scorpion, điều này đặt dấu chấm hỏi liệu có một âm mưu thành lập liên minh chống lại Spider-Man ở đây hay không?

The Hand.

Một trong những phân cảnh “tuyệt đối điện ảnh” của trailer Spider-Man: Brand New Day là Người Nhện đối đầu với The Hand - một tổ chức tội phạm có kỹ năng chiến đấu thượng thừa và những mối liên hệ huyền bí. Sự xuất hiện của The Hand hứa hẹn mang đến những phân cảnh chiến đấu “đã mắt” trong phần phim thứ 4 của Người Nhện.

Spider-Man: Brand New Day dự kiến công chiếu vào ngày 31/7/2026.