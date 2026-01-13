Từ fan thành trợ lý của thần tượng: Công việc đáng mơ mộng hay dễ vỡ mộng?

Gần đây, trong một buổi livestream, "chị đẹp" Misthy đã chia sẻ quan điểm khá thẳng thắn về việc fan có nên trở thành trợ lý cho thần tượng của mình. Cô khẳng định rằng công việc này không phải nơi để gần gũi với idol, mà là công việc dành cho những ai thật sự cần.

"Nếu bạn đăng ký làm trợ lý xuất phát từ việc bạn hâm mộ, yêu thích một người và cảm thấy người này rất thú vị, thì thật ra mình cảm thấy nó sẽ dễ làm bạn thất vọng. Bởi vì vốn dĩ công việc trợ lý sẽ cho bạn thấy những khía cạnh tồi tệ nhất của nghệ sĩ, như bực mình khó tính, lười biếng, kém thú vị... Còn khi idol xuất hiện thì tất nhiên bạn sẽ thấy khoảnh khắc thú vị nhất của người ta", Misty giải thích.

Cô nhấn mạnh rằng khi một người hâm mộ trở thành trợ lý cho thần tượng, tức là người này sẽ nhìn thần tượng dành tất cả tình cảm cho người khác, còn bản thân sẽ thường nhận những phản hồi về việc mình làm chưa đúng ý.

Misthy nêu quan điểm về chuyện người hâm mộ có nên làm trợ lý cho thần tượng. Nguồn: @tum03oh5

Quan điểm của Misthy nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng, tạo nên cuộc bàn tán xôn xao và không kém phần sâu sắc. Có người từng trải nghiệm bày tỏ sự đồng tình, cho biết thần tượng đích thị có 2 phiên bản dành cho khán giả và dành cho cuộc sống thật: "Đến khi làm việc cùng họ thì hình tượng được xây nên nó vỡ nát hết. Mình kì vọng bao nhiêu thì thất vọng gấp 10, trăm lần như vậy. Bao nhiêu tình cảm họ dồn vào fan, vào công việc rồi nên lúc mệt mỏi, cọc cằn, khó tính... các thứ thì mình hứng trọn".

Cư dân mạng đồng tình với Misthy, cho rằng đã là fan thì không nên cân nhắc làm trợ lý cho thần tượng.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều kết thúc trong sự hụt hẫng và vỡ mộng. Một số cư dân mạng tin rằng vẫn tồn tại những câu chuyện đẹp, nơi fan trở thành trợ lý và cùng thần tượng trưởng thành, gắn bó như người thân.

Một số ví dụ điển hình được chia sẻ như trưởng FC của Phương Mỹ Chi từ năm 2013 đồng hành suốt 12 năm rồi thành trợ lý khi nữ ca sĩ mở công ty, hoặc trường hợp trợ lý lâu năm của Hòa Minzy, Rhyder... cũng từng là người hâm mộ chân chính.

Những trường hợp từ fan thành trợ lý nghệ sĩ thành công, được cư dân mạng chia sẻ.

Một số ý kiến cho rằng đã làm việc thì phải nghiêm túc, dù cho đó là trợ lý cho thần tượng.

Mặt khác, còn có một số ý kiến cho rằng công việc suy cho cùng vẫn là công việc, và thần tượng - trợ lý cũng giống như mối quan hệ người sử dụng lao động - người lao động. Việc fan trở thành trợ lý có thể là hành trình đẹp nếu thần tượng có sự chân thành, tôn trọng và ngược lại, trợ lý có tâm lý, tác phong chuyên nghiệp, cần cái đầu lạnh để ưu tiên hoàn thành trách nhiệm thay vì mãi mơ mộng về sự gần gũi lý tưởng với người mình ngưỡng mộ.