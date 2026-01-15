HURRYKNG: Visual bùng nổ từ khi làm mẫu ảnh nhưng âm nhạc có đang "chững lại"?

HHTO - Thời gian qua, HURRYKNG gây chú ý với diện mạo thăng hạng và dấu ấn thời trang rõ nét. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chờ đợi một cú bứt phá thực sự trong âm nhạc của nam rapper.

Mới đây, HURRYKNG trở thành tâm điểm chú ý khi hình ảnh cá nhân có sự “lột xác” rõ rệt trong bộ ảnh thời trang. Diện mạo được nhận xét thăng hạng rõ rệt, phong thái tự tin, vóc dáng và thần thái đều "tiệm cận" một mẫu ảnh chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở một lần gây chú ý, thời gian qua HURRYKNG dần trở thành “gương mặt vàng” được nhiều tạp chí lớn và các thương hiệu thời trang tin tưởng lựa chọn. Tần suất xuất hiện trên bìa tạp chí, chiến dịch quảng bá cho thấy nam rapper đang mở ra một hướng đi mới trong sự nghiệp và “có duyên” với mảng thời trang.

HURRYKNG đã tìm thấy một “ngách” phù hợp để mở rộng sức ảnh hưởng ngoài âm nhạc.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về ngoại hình, không ít khán giả cho rằng điều khiến họ gắn bó với HURRYKNG từ trước đến nay vẫn nằm ở âm nhạc. Visual đẹp là lợi thế, nhưng với một rapper, chất lượng sản phẩm mới là yếu tố quyết định vị trí lâu dài trong lòng công chúng. Một bộ phận người nghe nhận xét rằng âm nhạc của HURRYKNG trong thời gian gần đây đang thiếu đi màu sắc cá nhân của anh.

HURRYKNG và "dấu chấm hỏi" của người hâm mộ: Liệu có đang hoạt động "lệch" định hướng ban đầu?

Điển hình, ca khúc mới nhất No Alcohol kết hợp cùng NEGAV chưa tạo được độ phủ rõ nét trên thị trường. Đặt trong bối cảnh âm nhạc giai đoạn chuyển giao năm mới vốn sôi động và giàu lựa chọn, sản phẩm này chưa tìm được vị trí riêng để ghi dấu ấn.

Không bàn đến yếu tố thời điểm, màu sắc âm nhạc của No Alcohol được nhận xét vẫn khá an toàn khi "chất liệu" này vốn đã được HURRYKNG thể hiện ở Chưa Phải Là Yêu. Trong khi đó, những yếu tố từng được xem là “át chủ bài” của nam rapper - ca từ rap sắc bén cùng khả năng chơi chữ thông minh lại chưa được khai thác triệt để.

Hay ở thời điểm ra mắt Như Cách Anh Đã Từng Thôi - một trong những sản phẩm âm nhạc đầu tiên của HURRYKNG sau Anh Trai “Say Hi” cũng chưa đạt được hiệu ứng như kỳ vọng. Việc HURRYKNG lựa chọn hát nhiều hơn rap đã tạo tranh cãi lớn. Thậm chí Big Daddy, thầy của nam rapper đã phải lên tiếng bênh vực học trò trước những ý kiến cho rằng HURRYKNG đang dần “mất chất” trong âm nhạc.

Ca khúc chỉ xuất hiện trong Top 10 trending YouTube Việt Nam trong thời gian ngắn.

Tranh cãi xoay quanh màu sắc âm nhạc của HURRYKNG thời gian gần đây xuất phát từ chính những dấu ấn mà nam rapper từng tạo dựng trước đó. HURRYKNG từng được xem là một trong những “át chủ bài” của Rap Việt mùa 3 nhờ kỹ năng trình diễn chắc tay, flow linh hoạt và phần lyrics giàu chiều sâu.

Những câu rap trong Hãy Yêu Tôi Bây Giờ hay Một Công Đôi Việc từng tạo hiệu ứng mạnh bởi khả năng chơi chữ thông minh cùng thông điệp rõ ràng, tiêu biểu như: “Luật cuộc đời đề xuất cho một đời người là 60 năm chỉ để thấm nghĩa của bốn chữ: ‘Nhân vô thập toàn’”, hay “Một là cho mẹ thôi lo nghĩ, hai là kiếm VND”.

HURRYKNG từng là một "bậc thầy lyrics" của Rap Việt.

Ngay cả trước khi tham gia Rap Việt, HURRYKNG cũng được đánh giá là thành viên có kỹ năng rap nổi bật trong tổ đội GERDNANG, dù khi đó HIEUTHUHAI là cái tên phủ sóng mạnh mẽ nhất. So sánh với những sản phẩm trước đây như Window Shopper, Ma Nơ Canh,... có thể thấy màu sắc rap của HURRYKNG từng mang đậm tính kể chuyện, tự sự và có câu chuyện cá nhân rõ nét. Trong khi đó, ở các dự án gần đây, âm nhạc của anh có xu hướng “dễ nghe” hơn, nhiều đoạn mang tinh thần vui tươi, bắt tai nhưng lại thiếu chiều sâu để tạo dấu ấn dài hạn.

Những sản phẩm trước đó của HURRKNG đậm tính tự sự.