Hoa hậu Thanh Thủy - Hà Trúc Linh khoe sắc trên thảm đỏ Làn Sóng Xanh 2025

HHTO - Tối 30/1, lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 đã diễn ra với sự quy tụ đông đảo dàn sao Việt đình đám. Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cũng có mặt tại sự kiện. Hai nàng hậu với hai phong cách khác biệt, nổi bật trên thảm đỏ.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy diện thiết kế xuyên thấu của NTK Đỗ Long. Nàng hậu chiếm trọn spotlight với khí chất của một minh tinh.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh thay đổi phong cách so với mọi khi, nàng hậu để tóc ngắn, trang điểm sắc sảo.

Chi Pu xinh đẹp với thiết kế dạ hội đính sequin ánh xanh lấp lánh, phần ngực đính kết họa tiết cầu kỳ.

Thúy Ngân có màn xuất hiện ấn tượng tại thảm đỏ Làn Sóng Xanh 2025.

Nữ diễn viên Hạ Anh của Mưa Đỏ xinh đẹp trong thiết kế dạ hội trắng.

Ca sĩ Hòa Minzy cũng chọn váy trắng hở vai, khoe nhan sắc dịu dàng.

Ca sĩ Soobin diện cardigan đen phối áo thun trắng, quần da ống suông. Điểm nhấn nằm ở hoa cài ngực bản lớn và chiếc túi mini đeo chéo.