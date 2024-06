Từ mai miền Bắc bắt đầu giảm nhiệt độ, hôm nào Hà Nội sẽ có mưa to?

HHT - Đợt nắng nóng diện rộng và dài ngày ở miền Bắc sắp kết thúc. Nhiệt độ sẽ giảm dần và nhiều nơi bắt đầu có mưa, lượng mưa sẽ tăng lên vào đầu tuần sau. Khi nào thì ở Thủ đô Hà Nội có mưa to?

Miền Bắc, đặc biệt là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đang trải qua đợt nắng nóng dài ngày mà hôm nay, 21/6, ngày bắt đầu tiết Hạ chí, là ngày nóng đỉnh điểm.

Trưa và chiều nay, nhiệt độ ở Hà Nội lên đến 44 - 45oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), ở những nơi nhiều mặt đường lớn và nhà cao tầng có thể lên đến 46oC hoặc hơn, trời rất oi bức. Các tỉnh thành lân cận cũng có nhiệt độ cao: Hải Phòng 42oC, Nam Định 43oC, Hòa Bình 42oC, Việt Trì 44oC. Nhìn bản đồ nhiệt độ có thể thấy gần như cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ màu đỏ sẫm, tức là rất nóng. Ở Đông Bắc Bắc Bộ đỡ nóng hơn, với nhiệt độ ở Lạng Sơn, Cao Bằng là khoảng 37 - 38oC.

Theo dự báo của đa số các trang khí tượng lớn thì từ ngày mai, 22/6, miền Bắc bắt đầu giảm nhiệt, nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày xuống dưới 35oC, nắng nóng chấm dứt.

Chiều thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 42oC, tuy vẫn không phải là mát nhưng như vậy đã giảm 3 - 4oC so với hôm nay. Sau đó, nhiệt độ sẽ giảm tiếp, mỗi ngày giảm khoảng 1 - 2oC sang đến giữa tuần sau.

Từ chiều nay, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa. Ở Hà Nội có thể có mưa rào/ dông cục bộ vào buổi tối nhưng lượng mưa không nhiều. Sáng mai ở một số khu vực cũng có thể có dông. Đếnthứ Hai, 24/6, Hà Nội có khả năng có mưa to đến rất to.

Trong tuần tới, ở Hà Nội khá mát (nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt 40oC) và có mưa rải rác suốt tuần, có lúc mưa to và dông, cả những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (27 - 28/6) cũng vậy.