Từ nay đến hết tháng 4, thời tiết khu vực miền Bắc còn diễn biến phức tạp

HHT - Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối tháng 4, nhiều hình thái thời tiết khu vực miền Bắc còn diễn biến phức tạp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh đang diễn ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có cường độ trung bình đến mạnh. Tuy nhiên, đợt không khí này chỉ gây rét vào sáng sớm và đêm, khả năng kéo dài đến hết ngày 14/4; từ ngày 15/4 nhiệt độ có xu hướng tăng dần ở khu vực trên.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh này là đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp di chuyển về phía Nam. Do vậy khi không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp bị nén có thể gây ra dông lốc mạnh trên nhiều khu vực. Do ảnh hưởng không khí lạnh đợt này, khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Cùng với đó, mưa cục bộ cũng có khả năng ở mức 80mm/ 6 giờ. Mưa dông xảy ra ở trên phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong mưa dông đặc biệt lưu ý đến các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đề cập đến tình hình không khí lạnh trong thời gian tới, ông Vũ Anh Tuấn cho hay, khả năng còn xuất hiện khoảng 1 - 2 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh vào cuối tháng 4 thường có cường độ yếu, chỉ gây ra lạnh về đêm và sáng ở Bắc Bộ.

Vị chuyên gia về khí tượng thủy văn cho rằng, không khí lạnh xuất hiện trong tháng 4 phù hợp với quy luật thời tiết: "Theo số liệu chúng tôi có được thì không khí lạnh xuất hiện vào thời gian này không có gì bất thường. Đối với tháng 4, trong 10 năm trở lại đây, tháng 4 hàng năm đã từng có 2 - 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ; năm nào nhiều hơn thì là 4 đợt, năm nào ít thì 1 đợt", ông Vũ Anh Tuấn phân tích.