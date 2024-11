Tuổi trẻ Nha Trang trao tặng công trình thanh niên, hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ ổn định an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân địa phương, đoàn viên thanh niên thành phố Nha Trang tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, ổn định an sinh xã hội, Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố, Hội đồng Đội thành phố Nha Trang phát động đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị, mạnh thường quân và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố tham gia ủng hộ quỹ xây dựng công trình thanh niên. Sau thời gian triển khai, tuổi trẻ thành phố Nha Trang đã hỗ trợ xây dựng nhiều công trình Thanh niên “Nhà tình nghĩa” và "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" dành tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Thành đoàn Nha Trang, Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức khánh thành công trình thanh niên cấp thành phố “Hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng Mặt Trời”.

Công trình được thực hiện với 12 trụ đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng Mặt Trời, lắp đặt tại các khu vực trong khuôn viên Nhà Tạm giữ nhằm phục vụ công tác giữ gìn an ninh, an toàn, hỗ trợ trong việc canh gác, bảo vệ trụ sở, đồng thời góp phần xây dựng cảnh quan khuôn viên trụ sở Nhà Tạm giữ Công an thành phố Nha Trang đảm bảo khang trang, sạch đẹp.

Nhằm hỗ trợ và phổ biến các mô hình kinh tế đạt chuẩn OCOP của thanh niên địa phương, Thành đoàn Nha Trang đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên thực hiện dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh hướng tới những sản phẩm của thanh niên đạt tiêu chuẩn OCOP.

Với các hoạt động như hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nguồn vốn, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn mác sản phẩm, v.v… Thành đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chương trình OCOP, giúp các đoàn viên, thanh niên tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan đến thủ tục, quy định đăng ký sản phẩm.

Trong thời gian tới Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm OCOP của đoàn viên thanh niên vươn xa hơn vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, điểm tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.