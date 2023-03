TWICE bị sốc với số người tham dự sự kiện tại Mỹ và ủng hộ nhóm vô điều kiện

HHT - TWICE chia sẻ một số thông tin về album mới nhất “Ready To Be” cũng như các hoạt động đáng chú ý của nhóm trong năm 2023 này.

Các cô gái xinh đẹp TWICE của nhà JYP vừa trở lại với album mới Ready To Be. Theo các thành viên TWICE, mini album này thể hiện sự bứt phá và mới lạ của nhóm. Với ca khúc chủ đề Set Me Free, thông điệp mà TWICE muốn truyền tải hiện lên rất rõ ràng.

Trong một buổi trò chuyện và trả lời các câu hỏi của fan, TWICE đã có dịp trải lòng về album mới cũng như một số sự kiện vừa xảy ra, đồng thời tiết lộ các hoạt động đáng chú ý của nhóm trong năm 2023 này.

Trong quá trình chuẩn bị album Ready To Be, Momo đã chia sẻ rằng việc hoàn thiện bài hát khá khó khăn bởi mỗi bài đều ẩn chứa một sức hút riêng. Riêng Mina nghĩ rằng ca khúc chủ đề Set Me Free là ca khúc hoàn hảo tạo điểm nhấn cho album, với thông điệp ý nghĩa và màu sắc âm nhạc mạnh mẽ của nó.

Cũng trong buổi trò chuyện, các thành viên TWICE đã được hỏi rằng họ cảm thấy thế nào khi ca khúc tiếng Anh đã phát hành trước đó là Moonlight Sunrise lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard. Nayeon cho biết các thành viên TWICE rất vui với thành tích này. Momo tiết lộ Moonlight Sunrise là một ca khúc tuyệt vời, phù hợp để biểu diễn tại lễ trao giải Billboard Women In Music.

Tại lễ trao giải Billboard Women In Music, TWICE đã có dịp gặp gỡ những nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế như Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter… Dahyun bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy đông đảo người hâm mộ đã tham dự sự kiện Billboard Women In Music. Đồng thời, Dahyun cũng bày tỏ lòng biết ơn đến các fan, những người luôn ủng hộ nhóm.

"Tôi thực sự bị sốc về số lượng người đã tham dự sự kiện và ủng hộ chúng tôi vô điều kiện mỗi khi chúng tôi xuất hiện trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và yêu mến TWICE”.

Các thành viên TWICE cũng được hỏi về cảm giác khi bán hết vé tại sân vận động ở Bắc Mỹ vào tháng 5/2022. Mina bày tỏ sự ngạc nhiên đối với số lượng người hâm mộ của nhóm ở nước ngoài. Dahyun thì vui mừng khi được gặp gỡ nhiều ONCE (fandom của TWICE) quốc tế hơn và mong điều này sẽ được tiếp tục trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ năm của nhóm.

"Tôi nhận ra rằng ngay cả ở nước ngoài, mọi người thực sự rất yêu thương TWICE. Chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn thứ năm của nhóm vào tháng 4 tại Seoul. ONCE chờ đợi chúng tôi bao nhiêu thì TWICE cũng háo hức mong đợi chuyến lưu diễn sắp tới bấy nhiêu. Chúng tôi rất hồi hộp và nóng lòng được gặp người hâm mộ của mình".

Chuyến lưu diễn thứ năm của TWICE sẽ mở màn ở Seoul vào 15/4 và 16/4/2023. Sau đó, các cô gái xinh đẹp sẽ tiếp tục tiến ra thế giới, đến Sydney, Melbourne (Úc); Osaka, Tokyo (Nhật Bản); Los Angeles, Seattle (Mỹ)…