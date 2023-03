TXT đạt thành tích ấn tượng, đánh bại nhóm nhạc nam nhà SM trên Billboard 200

HHT - Nhóm nhạc nam nhà HYBE - TXT lại một lần nữa gây chú ý với thành tích đáng nể trên bảng xếp hạng Billboard 200 với album mới nhất “The Name Chapter: TEMPTATION”.

Kể từ khi phát hành vào ngày 27/1, mini album The Name Chapter: TEMPTATION của TXT đã giữ vững vị trí trên BXH Top 200 Album của Billboard. Bảng xếp hạng này sẽ đánh giá các album nổi tiếng nhất tại Mỹ. Vào ngày 5/2, Billboard thông báo The Name Chapter: TEMPTATION đã chính thức lọt vào BXH Top 200 Album, đánh dấu lần đầu tiên mini album này có mặt trên bảng xếp hạng này.

Kể từ đó đến nay, mini album của TXT tiếp tục giữ vững phong độ. Mới đây, Billboard tiết lộ rằng The Name Chapter: TEMPTATION hiện đã trụ vững năm tuần liên tiếp trong bảng xếp hạng Top 200 Album, nằm trong danh sách Top 40. Trong tuần thứ ba, album giữ vị trí trong Top 10 của Billboard 200, tuần thứ tư tụt xuống vị trí thứ 12. Tuy nhiên, thứ hạng của nó đã tăng trở lại vào tuần thứ năm liên tiếp.

Vào ngày 11 tháng 3, The Name Chapter: TEMPTATION giữ vững phong độ tại vị trí thứ 32. Điều này mang đến dự đoán rằng khả năng cao TXT sẽ còn tiếp tục có mặt ở Billboard 200 đến tuần thứ sáu.

The Name Chapter: TEMPTATION liên tục được chú ý với các kỷ lục mới và doanh số bán album đáng nể. Điều này đã đưa TXT trở thành nghệ sĩ K-pop thứ hai lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 trong năm tuần liên tiếp. Và theo đó, TXT cũng đã vượt qua thành tích của nhóm NCT 127 đến từ SM, trở thành nhóm nhạc trụ vững nhiều tuần nhất trên Billboard 200.

Ngoài Billboard 200, The Name Chapter: TEMPTATION còn có 5 tuần trên bảng xếp hạng Billboard's World Albums ở vị trí số 1, Top Album Sales và Top Current Album Sales Chart ở vị trí thứ 4, cũng như bảng xếp hạng Tastemaker Albums ở vị trí thứ 20.

TXT cũng đã trải qua tuần thứ 39 trên Billboard's Artist 100, xếp ở vị trí thứ 29. The Name Chapter: TEMPTATION còn đạt được 13,24 triệu lượt nghe album tương đương trong tuần đầu tiên phát hành.

Với việc TXT phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác trong quý đầu tiên của năm 2023, không có gì ngạc nhiên khi nhóm có thể được gọi là một trong những gương mặt đại diện cho Gen 4 K-pop! Với những màn biểu diễn tràn đầy năng lượng và tài năng ấn tượng, thời gian tới MOA (fandom của TXT) chắc chắn sẽ có dịp được chứng kiến thêm những kỷ lục mới của năm chàng trai nhà HYBE!