Unboxing Day 2023: Teen "tiền bối" mở ngày hội tư vấn, gỡ rối nỗi lo thi vào lớp 10

Tiếp tục thành công từ các năm trước, teen Hà Nội mở rộng ngày hội tư vấn dành cho các bạn học sinh đang lo lắng với kỳ thi chuyển cấp với những hoạt động được "nâng cấp", chỉn chu và chuyên nghiệp hơn. Teen đến vừa được định hướng, chia sẻ bí kíp học tập, vừa được ngắm nhìn các vật phẩm độc lạ của ngôi trường mơ ước để có tiếp thêm động lực.

Unboxing Day: Limerio do High School Help Kit (dự án phi lợi nhuận do các bạn học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội thành lập) tổ chức diễn ra tại trường THCS Phan Chu Trinh (Ba Đình, Hà Nội) đã hoàn thành sứ mệnh đưa teen tới gần hơn với ngôi trường trong mơ.

Trong buổi tư vấn, các bạn học sinh được gỡ rối mọi thắc mắc, khó khăn về định hướng trường, phương pháp học phù hợp từ các "tiền bối" và chuyên gia. 100 "nhà tư vấn" có cả thủ khoa, á khoa, học sinh xuất sắc tới từ các trường THPT trên thành phố.

Unboxing Day 2023 được xây dựng với chủ đề “Công xưởng nghệ thuật” Limerio, là sự kết hợp giữa giữa Limelight - ánh đèn sân khấu nổi bật, và Meritorious - sự xứng đáng được tuyên dương. Tại đó, không chỉ được tư vấn, teen sẽ được khám phá những con đường ôn luyện và tỏa sáng theo cách riêng với bí quyết từ các anh chị đi trước.

Unboxing Day 2023 phân ra phòng định hướng, nơi các bạn được diễn giả cung cấp thông tin chi tiết về trường, kỳ thi đầu vào, giải đáp thắc mắc. Phòng tư vấn 1v1 sẽ chia sẻ về các phương pháp học tập, cách xây dựng lộ trình ôn thi hợp lý.

Ở phòng Museum (bảo tàng), các tài liệu, bộ sách phục vụ ôn thi chuyển cấp, vở ghi chép được trưng bày. Ngoài ra, còn một số vật phẩm đặc trưng của từng trường THPT cũng được "lên kệ" như áo câu lạc bộ, đồng phục, các giải thưởng, huy chương lưu niệm... để các bạn học sinh cảm thấy gần gũi và tiếp thêm động lực đến với ngôi trường mơ ước.

Mỗi năm, số teen và phụ huynh tham gia Unboxing Day ngày một tăng lên. Năm nay, sự kiện thu hút hơn 300 người góp mặt, nhận được nhiều lời khen về khâu tổ chức chỉn chu.