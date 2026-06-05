UPRIZE "đánh úp" fan bằng fan meeting debut, RIZER mong có thêm D-2 ở Hà Nội

HHTO - Sau khi công bố tên FC, mới đây, nhóm nhạc UPRIZE khiến người hâm mộ háo hức khi xác nhận phát hành album vật lý "THĂNG" và tổ chức fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp vào tháng 7 tới.

Sau khi công bố tên fandom RIZER và album đầu tay mang tên THĂNG, UPRIZE tiếp tục khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi xác nhận tổ chức fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp vào tháng 7 tới tại TP.HCM. Dù chưa mở bán vé, cộng đồng người hâm mộ đã rục rịch "camp vé", săn vé máy bay và "khều" thêm D-2 tại Hà Nội.

RIZER đặt nhiều kỳ vọng vào album và fan meeting đầu tiên của 7 chàng trai. Ảnh: UPRIZE.

UPRIZE - nhóm nhạc bước ra từ chương trình Tân Binh Toàn Năng - đang bước vào giai đoạn tăng tốc cho màn ra mắt chính thức với nhiều hoạt động. Sau album vật lý THĂNG chuẩn bị mở pre-order trong tháng 6, nhóm tiếp tục công bố fan meeting đầu tiên được dự đoán mang tên FM 127.01MHZ, diễn ra ngày 17/7/2026 tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM).

Theo cách lý giải được fan chia sẻ rộng rãi, "FM" là viết tắt của fan meeting, "127" mang ý nghĩa "one to seven" - hành trình từ những cá nhân trở thành một tập thể gồm 7 thành viên, còn "01" đánh dấu fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp của UPRIZE. Không ít RIZER cho rằng cụm "127.01MHZ" còn gợi cảm giác như một tần số kết nối, nơi UPRIZE và người hâm mộ chính thức gặp nhau sau quãng thời gian dài đồng hành từ chương trình sống còn đến debut. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ không chỉ là một buổi giao lưu đơn thuần mà còn là sân khấu đầu tiên để nhóm trình diễn các ca khúc trong album debut.

Màn debut của UPRIZE hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị. Ảnh: UPRIZE.

Dù vé chưa mở bán, cộng đồng RIZER đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho "cuộc chiến săn vé". Trên mạng xã hội, nhiều fan chia sẻ kế hoạch đặt vé máy bay, tìm chỗ ở, thậm chí nhận "camp vé" hộ để tăng cơ hội tham dự fan meeting đầu tiên của nhóm. Nhiều khán giả phía Bắc đã "khều" thêm Day 2 tại Hà Nội vì lo ngại một đêm diễn duy nhất khó đáp ứng sức nóng hiện tại của fandom.

Bên cạnh sân khấu và setlist, merchandise cũng là chủ đề được fan đặc biệt quan tâm. Nhiều RIZER bày tỏ kỳ vọng công ty quản lý sẽ đầu tư chỉn chu về thiết kế lẫn chất lượng sản phẩm. Với sức hút ngày càng tăng cùng lịch trình "trộm vía", fan meeting lần này được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình của UPRIZE từ một nhóm nhạc bước ra từ show "sống còn" sang con đường hoạt động chuyên nghiệp.