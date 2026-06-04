Siêu mẫu Anh Thư: Công nghệ A.I giúp cho nét đẹp của mình trở nên độc bản hơn

HHTO - Từ góc nhìn của siêu mẫu Anh Thư, sự phát triển của A.I đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho ngành người mẫu. Theo chị, thay vì xem công nghệ là đối thủ, người làm nghề cần tìm cách tận dụng và tạo ra giá trị riêng của mình.

Xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 21, siêu mẫu Anh Thư thu hút sự chú ý khi sải bước trên thảm đỏ nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Trao đổi với Hoa Học Trò Online bên lề sự kiện, Anh Thư đã nhắc đến những cơ hội và thách thức mà trí tuệ nhân tạo (A.I) đang mang tới cho nghề người mẫu.

Ảnh: BTC.

Khi được hỏi liệu sàn runway có phải là nơi "an toàn" nhất của người mẫu trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, "chị đại" làng mẫu Việt cho rằng người làm nghề không nên chủ quan. "Tôi nghĩ là không an toàn lắm. Mình phải rất thông minh để tận dụng A.I phát triển cùng mình. Nếu lơ là thì A.I sẽ thay thế đó!", chị nói.

Thời gian gần đây, nhiều hình ảnh quảng cáo được tạo bằng A.I xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến lẫn ngoài trời. Xu hướng này cũng khiến không ít người trẻ đang theo đuổi nghề mẫu băn khoăn về cơ hội việc làm trong tương lai.

Bà Trang Lê, Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, chia sẻ về những bước phát triển của ngành thời trang sau 20 mùa đã qua.

Đánh giá về bối cảnh này, Anh Thư nhìn nhận A.I mang lại lợi ích rõ ràng cho doanh nghiệp khi có thể giúp tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu về hình ảnh. "A.I phát triển có điểm lợi cho doanh nghiệp là tiết kiệm được chi phí mà vẫn đảm bảo về hình ảnh. Chính vì vậy mà các người mẫu sẽ gặp khó khăn hơn", nữ siêu mẫu nhận định.

Tuy nhiên, chị cho rằng câu chuyện không chỉ dừng lại ở những thách thức. Sự phát triển của công nghệ cũng mở ra thêm nhiều công cụ hỗ trợ để người mẫu xây dựng và quảng bá hình ảnh cá nhân. Chân dài thế hệ 8X lấy ví dụ, thời điểm chị mới vào nghề, các bộ ảnh gần như giữ nguyên hiện trạng sau khi chụp. Trong khi đó, các thế hệ người mẫu hiện nay có nhiều công cụ hỗ trợ hơn trong quá trình sản xuất hình ảnh.

Ảnh: Tôn Huy.

"Ngày xưa chụp hình sao lên vậy, chứ không được chỉnh sửa nhiều. Còn bây giờ các bạn có thể sử dụng công nghệ để hỗ trợ hình ảnh của mình tốt hơn", chị chia sẻ.

Theo "đệ nhất vedette" những năm 2000, điều quan trọng là người làm nghề cần biết tận dụng những tiến bộ công nghệ để phát triển bản thân thay vì đứng ngoài cuộc. "Mình phải tận dụng những kỹ thuật đó, những công nghệ mới, A.I tiên tiến để phát triển bản thân, làm cho nét đẹp của mình trở nên độc bản hơn", chị nhấn mạnh.

Từ kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thời trang và vai trò một người kinh doanh, siêu mẫu Anh Thư cho rằng A.I trước hết vẫn là công cụ hỗ trợ. Vì vậy, khả năng thích nghi và tạo ra dấu ấn cá nhân sẽ là yếu tố quyết định vị thế của người mẫu trong tương lai.

Khi được hỏi có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ đang cân nhắc theo đuổi nghề mẫu trong thời đại A.I hay không, siêu mẫu Anh Thư cho rằng mỗi người cần xác định rõ mục tiêu của mình trước khi đưa ra lựa chọn.

"Tùy theo mục tiêu của mỗi người. Nếu muốn cuộc sống có ý nghĩa và được làm công việc mình yêu thích thì hãy theo đuổi đam mê. Còn nếu đặt nặng mục tiêu kinh tế hay sự nghiệp thì cũng cần cân nhắc thêm", chị chia sẻ.