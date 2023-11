"Út khờ" của "7 Escape" là Min Do Hyuk: Thiếu gia bị đánh tráo, bị lừa xoay mòng mòng

HHT - Trong "The Escape of the Seven"(7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn), người đáng thương không chỉ Bang Da Mi mà còn có Min Do Hyuk (Lee Joon). Anh mới là người bị nhắm đến, bị hãm hại, lợi dụng hết lần này tới lần khác. Min Do Hyuk đặt hết niềm tin vào Matthew Lee, nhưng cũng chính hắn là người muốn tuyệt đường sống của anh.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim Nhiều sự thật giật mình dần được hé lộ khi 7 Escape tiến dần tới những tập cuối của mùa đầu tiên. Hóa ra, Bang Da Mi không phải nạn nhân thực sự hay nhân vật trung tâm dẫn tới biến cố mà là Min Do Hyuk. Khán giả gọi Do Hyuk là "út khờ" vì từ đầu phim tới giờ, anh là người bị xoay như chong chóng trong âm mưu của hết kẻ này tới kẻ khác. Min Do Hyuk vốn từng ăn trộm tiền của mẹ rồi bỏ trốn. Nhưng anh cũng thương mẹ và em trai. Cuối cùng, khi muốn trở lại để dành nhiều điều tốt hơn cho hai người thì anh lại chứng kiến họ ra đi trong biển lửa. Anh khao khát muốn tìm ra kẻ đã hãm hại gia đình mình mà bắt tay với Matthew Lee (Uhm Ki Joon), vì tưởng rằng ông chính là Lee Hwi So - ba nuôi của Bang Da Mi. Nhưng người mà Min Do Hyuk tin tưởng gọi một tiếng "hyung" (anh) lại chính là K - người trực tiếp cướp đi sinh mạng của mẹ và em trai anh. Min Do Hyuk bị Matthew Lee lợi dụng để làm khó và nắm thóp hội Mo Ne, Geum Ra Hee... Do Hyuk hiểu lầm Kang Ki Tak là kẻ phản bội, trong khi chính Ki Tak mới là người cứu anh, mà không hay biết rằng Matthew Lee chính là K - Shim Joon Seok. Min Do Hyuk vẫn chưa biết rằng bản thân mới chính là con ruột, người thừa kế duy nhất của chủ tịch tập đoàn Sung Chan - Shim Yong. K - Shim Joon Seok chính là đứa trẻ bị tráo đổi với Do Hyuk. Hắn phát hiện ra sự thật, muốn trả thù Shim Yong vì biết anh không phải con ruột mà hắt hủi, lạnh nhạt với mình. Joon Seok ghen tị, vừa muốn tuyệt đường sống của thiếu gia thật, vừa muốn chôn vùi thân phận thật của Do Hyuk, vừa muốn lật đổ "đế chế" Sung Chan. Ban đầu là bắt tay với Yang Jin Mo, tới bị Matthew Lee lừa dối, giờ Min Do Hyuk lại bị Han Mo Ne (Lee Yoo Bi) lợi dụng hợp tác nhưng thực chất là làm tấm khiên cho cô. Khán giả đều tò mò biên kịch và đạo diễn sẽ tạo ra những cú twist nào để Min Do Hyuk thoát kiếp "út khờ", bước vào cuộc chiến trực diện với K, giành lại công bằng và những thứ thuộc về anh? 7 Escape phần đầu tiên gồm 17 tập. Phần hai dự kiến có 16 tập sẽ lên sóng vào tháng 3 năm 2024. aespa "chiến hết cỡ" trong MV mới "Drama", kịch tính từ nghe đến nhìn Chuyện tình bi thương của cosplayer Karina - Johnny: Khởi đầu và chia ly đều tại bờ biển “Ngày Đẹp Trời Để Trở Thành Cún” lại hoãn chiếu, Cha Eun Woo không cứu được rating Sam