Nét đẹp sinh viên thế hệ mới: Kiều Khánh Nam vươn mình tỏa sáng bằng việc thật

HHTO - Giành cú đúp tại Nét Đẹp Sinh Viên và Sinh Viên Thế Hệ Mới 2025, Kiều Khánh Nam đại diện cho một thế hệ trẻ hành động. Không ồn ào, hành trình của nam sinh này thuyết phục bởi những trải nghiệm thực tế và tinh thần trách nhiệm cộng đồng rõ nét.

Kiều Khánh Nam, sinh năm 2005, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa khép lại một năm đáng nhớ với hai danh hiệu lớn: Nam vương Nét Đẹp Sinh Viên và Quán quân Sinh Viên Thế Hệ Mới 2025.

Khởi đầu năm mới trọn vẹn với cú đúp giải thưởng của nam sinh 2K5.

Việc chinh phục hai cuộc thi ở hai lĩnh vực khác nhau trong thời gian ngắn buộc Nam phải học cách sắp xếp khoa học và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn sân khấu là một quá trình tích lũy nghiêm túc và những suy nghĩ già dặn hơn tuổi 20.



Bản lĩnh đến từ trải nghiệm thực tế

Tham gia Sinh Viên Thế Hệ Mới với hành trình kéo dài suốt 6 tháng, Kiều Khánh Nam đối mặt với áp lực kép: vừa đảm bảo tiến độ học tập, vừa trực tiếp làm việc với các đối tác ngoài giảng đường.

Chia sẻ về giai đoạn nhiều thử thách ấy, Nam thẳng thắn cho rằng: "Trước khi thuyết phục được người khác, mình phải tin vào chính mình trước". Niềm tin đó không đến từ khẩu hiệu, mà được xây dựng qua từng trải nghiệm, từng lần va chạm thực tế trong suốt hành trình dự thi.

Kiều Khánh Nam và những người bạn đồng hành trong cuộc thi Sinh Viên Thế Hệ Mới 2025.

Dự án giúp Nam và đồng đội giành chiến thắng mang tính thực tiễn: Đào tạo kỹ năng số và an toàn kinh doanh online cho người khuyết tật. Nhóm đi thẳng vào việc trang bị "cần câu cơm" như viết mô tả sản phẩm, quay dựng video, vận hành gian hàng thương mại điện tử và kỹ năng phòng tránh rủi ro trên không gian mạng.

Chính quá trình trực tiếp "lăn xả" với dự án đã giúp Kiều Khánh Nam ghi điểm ở cả hai mặt trận. Với chàng trai sinh năm 2K5, "chìa khóa" chinh phục giám khảo không nằm ở lý thuyết hay ngoại hình, mà đến từ những trải nghiệm đã đi qua. "Mọi câu hỏi ứng xử mình gặp đều được đúc kết từ chính những gì đã trải qua", Kiều Khánh Nam chia sẻ.

Tư duy hướng về cộng đồng và sự "chuyển mình"

Động lực để một sinh viên Gen Z dấn thân sâu vào các hoạt động cộng đồng bắt nguồn từ chính gia đình Nam - những người làm việc trong ngành giáo dục đặc biệt. Được tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ, tư duy về sự sẻ chia đã hình thành trong Nam một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, động lực của chàng trai 2K5 còn xuất phát từ một lý do rất cá nhân: Cô em gái nhỏ. "Em mình lớn lên trong một xã hội bùng nổ thông tin, nơi ranh giới tốt - xấu rất mong manh. Việc mình phát triển bản thân và sống tốt cũng là cách thực tế nhất để làm gương và định hướng cho em", Nam bộc bạch.

Giữa nhịp sống nhanh, Kiều Khánh Nam đề cao hai giá trị cốt lõi để người trẻ không bị lạc lối: Hiểu rõ giá trị bản thân và lòng biết ơn. Hiểu mình để kiên định mục tiêu, và biết ơn để trân trọng những cơ hội đến với mình.

Từ những trải nghiệm đã đi qua, nam sinh 2K5 hình thành cho mình một cách hiểu riêng về "vươn mình" trong thời đại số: "Vươn mình bao gồm hai vế: Tiến lên và chuyển mình. Tiến lên để phát triển, và chuyển mình để phù hợp với thời đại". Đó cũng là tinh thần mà Kiều Khánh Nam mong muốn lan tỏa đến các bạn sinh viên đồng trang lứa.