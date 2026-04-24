Tống Uy Long và Trương Lăng Hách "đụng hàng": Túi giống, tạo dáng cũng y chang

HHTO - Hai mỹ nam C-Biz đang bị khán giả đưa lên bàn cân vì sự trùng hợp không hề nhẹ trong bộ ảnh quảng bá. Cùng xách một mẫu túi đã đành, Tống Uy Long và Trương Lăng Hách còn trùng cả cách tạo dáng.

Hai nam thần Tống Uy Long, Trương Lăng Hách vừa tung ra bộ ảnh quảng cáo cho nhà mốt Gucci. Việc nhiều ngôi sao cùng mặc một thiết kế, sử dụng cùng một món phụ kiện để giới thiệu bộ sưu tập mới của nhãn hàng vốn là chuyện bình thường trong showbiz, nhưng Tống Uy Long và Trương Lăng Hách lại gây chú ý vì đụng hàng cực gắt.

Cả hai nam diễn viên mặc chung style gồm quần jeans, áo thun cộng thêm áo khoác, tay xách một chiếc túi đen có chi tiết đặc trưng của Gucci. Nhưng điều đáng nói là Trương Lăng Hách cùng Tống Uy Long có nhiều kiểu tạo dáng giống nhau đến bất ngờ khiến cư dân mạng thắc mắc.

Cả hai chàng mỹ nam đều có chiều cao đáng nể: Tống Uy Long cao 1m85, Trương Lăng Hách còn tới 1m90 cùng đôi chân dài miên man nên được gọi là “trùm cân đồ” vì mặc gì cũng đẹp. Lại thêm gương mặt góc cạnh, thần thái lạnh lùng càng hợp chụp mẫu thời trang.

Chính vì thế, khi Trương Lăng Hách cùng Tống Uy Long tạo chung một dáng, netizen càng khó chọn ra chàng nào hút hồn hơn, khí chất hợp thời trang cao cấp hơn. Có người cho rằng Tống Uy Long có nét đẹp hơn, nhưng Trương Lăng Hách lại thần thái ấn tượng hơn.

Sau phim Trục Ngọc, Trương Lăng Hách đang có phim tài liệu Lăng Thám Vị Lai nói về các nguồn năng lượng mới giảm ảnh hưởng đến môi trường. Nam diễn viên vào vai kỹ sư Trương Gia Vỹ (là tên khai sinh của anh), tham gia làm việc cùng các kỹ sư, chuyên gia để hiểu hơn về các nguồn năng lượng này. Trương Lăng Hách cũng sẵn sàng để mặt mộc, mặc trang phục công nhân để tạo cảm giác chân thật nhất.

Còn Tống Uy Long đang có phim ngôn tình Chó Hoang Và Xương sắp lên sóng. Anh đóng vai Trần Dị, từ nhỏ rất thân thiết với cô bạn Miêu Tĩnh. Vì biến cố gia đình, người lớn ra đi hết khiến hai đứa trẻ phải nương tựa vào nhau để lớn dần lên. Khi đã trưởng thành, Trần Dị vô tình bị vướng vào một vụ án và anh buộc Miêu Tĩnh phải chuyển đi xa để bảo vệ cô. Nhiều năm sau, Miêu Tĩnh trở lại và lần này, cô không còn rời xa Trần Dị khi anh lao vào một cuộc điều tra nguy hiểm.