Trục Ngọc chưa hết ồn ào, phim sắp chiếu của Trương Lăng Hách lại mất điểm

Sau khi bị phản ứng dữ dội vì hình ảnh “tướng quân kem nền” trong Trục Ngọc, Trương Lăng Hách đang đặt ngôi sao hy vọng vào phim ngôn tình Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn. Khi còn đang quay, dự án này đã gây chú ý nhờ hai diễn viên chính có visual đẹp phát sáng, tạo hình cũng hút mắt kèm thêm chuyện tình yêu siêu éo le trắc trở do hoàn cảnh lịch sử xô đẩy.

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đều có ngoại hình đẹp

Nhưng sau đấy, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn bắt đầu bị cư dân mạng soi ra những điểm chưa ổn. Như là Trương Lăng Hách mặc đồ không đúng với bối cảnh Dân quốc, lo khoe thân hình đẹp chứ không bận tâm đến yếu tố lịch sử. Vương Sở Nhiên liên tục diện váy áo chật đến mức bất tiện, khán giả cảm giác cô chỉ có thể đứng yên hoặc đi rất chậm trong các mẫu sườn xám bó sát. Mới đây nhất, một cảnh tình cảm của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên trong xe ô tô cũng khiến khán giả trừ điểm nặng.

Nhưng phục trang của phim bị trừ điểm

Mọi người không hiểu sao đạo diễn lại cho hai diễn viên tru môi, phồng má như phim hoạt hình, nhìn không hề có chút lãng mạn đẹp mắt nào mà giống trẻ con đang trêu đùa. Trong khi Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn là phim bi, các nhân vật luôn đối mặt với nguy hiểm cận kề, mỗi lần gặp nhau đều vô cùng quý giá, gấp gáp chứ không thể nào diễn trò nhí nhố thế này. Xem chừng Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi công chiếu, bởi khán giả vẫn đang mất cảm tình với Trương Lăng Hách từ Trục Ngọc và sẽ càng soi anh kỹ hơn trong phim mới.

Thêm một cảnh quay bị chê thiếu lãng mạn

Sắp tới đây, Vương Sở Nhiên sẽ có mặt trong dự án ngôn tình khác mang tên Phù Sinh, cũng do đạo diễn của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn chỉ đạo. Cô đóng vai Sa La, một yêu tinh đã trải qua hàng nghìn năm, nay là bà chủ một tiệm trà bánh mang tên Bất Đình. Sa La bán loại trà đặc biệt tên Phù Sinh, để khách hàng uống xong sẽ kể lại những chuyện kỳ lạ mình từng trải qua. Sa La cứ lặng lẽ nghe chuyện đời người khác qua bao nhiêu năm, trong khi chính nàng cũng bế tắc với mối tình của mình và cháu trai của Đông Hải Long Vương.