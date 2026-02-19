Cả showbiz Việt mê mẩn áo dài kim sa, nhìn đâu cũng thấy sao nữ mặc đụng hàng

HHTO - Áo dài kim sa chính là “nữ hoàng” đường đua áo dài Tết năm nay, thậm chí có những mẫu được nhiều sao nữ yêu thích đến mức đụng hàng liên tục.

Trước Tết Bính Ngọ, nhiều người dự đoán áo dài ren đậm chất phú bà sẽ lên ngôi nhưng hóa ra áo dài kim sa mới được yêu thích nhất. Dù đã xuất hiện từ vài năm trước, những bộ áo dài đính kim sa tinh xảo vẫn khiến các sao nữ V-Biz mê mẩn vì vừa nổi bật, sang trọng lại vừa nữ tính điệu đà.

Tết năm nay, các mỹ nhân đặc biệt yêu thích thiết kế áo dài kim sa màu hồng nhạt hoặc trắng, tạo thành đại hội đụng hàng. Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng siêu đáng yêu khi mặc áo dài hồng đồng bộ.

Đàm Thu Trang cũng chọn áo dài kim sa để đồng điệu với con gái cưng trong ngày Mùng 1 Tết.

Salim và bé Pam cực tình cảm khi diện đồ đôi.

Hoàng Thùy Linh đầy sang trọng trong thiết kế áo dài suông đính kim sa vàng ánh kim lấp lánh.

Hoa hậu Lương Thùy Linh và Á hậu Phương Nga cùng ưng ý một thiết kế và nàng hậu nào cũng xinh đẹp lên vài phần trong mẫu áo này.

Tín đồ thời trang như Hoa hậu Kỳ Duyên làm sao bỏ lỡ được áo dài kim sa để mặc đi chúc Tết.

Phương Anh Đào cũng nhanh chóng “bắt trend” trong một buổi giao lưu quảng bá phim Báu Vật Trời Cho mà cô đóng vai chính.

Nữ ca sĩ Muộii siêu dễ thương khi kết hợp áo dài kim sa với giày sneaker.

Min cũng trẻ trung đến bất ngờ trong bộ áo dài kim sa màu hồng nhạt ngọt ngào.

Hoa hậu Phương Khánh mặc gì cũng sang trọng ngút ngàn nên áo dài kim sa càng giúp cô tỏa sáng.

Lucie Nguyễn đã có ngay bộ ảnh đẹp lung linh khi mặc áo dài kim sa kèm mấn đồng bộ.

Nàng dâu hào môn Primmy Trương đầy dịu dàng, nữ tính khi tết tóc mặc áo dài truyền thống.

Phương Mỹ Chi thường xuyên mặc áo dài biểu diễn, nhưng áo dài kim sa vẫn mang lại hình ảnh rất khác cho nữ ca sĩ.

Tín đồ màu hồng như Babyboo Tăng Mỹ Hàn làm sao bỏ qua được bộ áo dài màu hồng lấp lánh như thế này.

Hoa hậu Thanh Thủy cũng chọn áo dài kim sa mặc đi chúc Tết cùng gia đình.