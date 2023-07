Vì sao doanh thu "The Flash" vẫn hết cứu dù được DC dốc sức đầu tư?

HHT - Được DC đầu tư kinh phí "khủng", có tận hai Batman xuất hiện cùng lúc nhưng “The Flash” vẫn phải rời rạp với doanh thu đáng thất vọng.

Với kinh phí sản xuất hơn 220 triệu đôla (5,2 nghìn tỷ đồng) và nội dung nắm giữ mấu chốt quan trọng trong việc tái thiết lập Vũ trụ DC, The Flash từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những "bom tấn" bùng nổ nhất năm 2023. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé của phim thấp đến đáng báo động là điềm báo không tốt cho số phận của siêu anh hùng Tia Chớp.

Sang tuần thứ hai, doanh thu The Flash giảm mạnh đến hơn 73% - mức giảm nhiều nhất trong các phim của DCEU tính đến nay. Hiện tại phim đã rời phòng vé với tổng doanh thu... xấp xỉ 268 triệu USD (6,3 nghìn tỷ đồng). Mức doanh thu “chạm đáy” này của The Flash thậm chí còn được mang lên bàn cân với “bom xịt” Green Lantern (2011) công chiếu hơn một thập kỷ trước.

Lỗi hình ảnh của “The Flash”

The Flash xoay quanh cuộc du hành thời gian của The Flash/Barry Allen (Ezra Miller thủ vai) - siêu anh hùng tốc độ sống trong bi kịch gia đình: Mẹ anh bị sát hại mà không rõ hung thủ, bố anh bị án oan vì tình nghi giết vợ. Khi phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình, Barry đã quay về quá khứ hòng cứu mẹ. Anh thành công, nhưng sự kiện này lại dẫn đến hậu quả làm các dòng thời gian bị đảo lộn và Trái Đất, cũng như đa vũ trụ, phải đối mặt với hiểm họa diệt vọng.

Thực tế, trạng thái của The Flash trên chuyên trang Rotten Tomatoes tương đối tốt với 65% độ "tươi” từ giới chuyên môn và 84% điểm tích cực do khán giả đánh giá, cho thấy bộ phim không ở mức quá tệ. Dù không chứa đựng các tình tiết bứt phá kỳ vọng, nhưng nội dung của The Flash vẫn đáp ứng đủ nhu cầu giải trí, diễn biến phim tuy an toàn nhưng không hề đơn điệu, nhàm chán.

Điểm trừ lớn nhất của The Flash thuộc về một yếu tố khác. Giới phê bình điện ảnh cho rằng lỗ hổng của phim chủ yếu nằm ở kỹ xảo hình ảnh CGI. Dù được đầu tư kinh phí lớn, phim lại vấp phải một số lỗi khó chấp nhận. Chẳng hạn như phần kỹ xảo ghép mặt của hai Barry Allen trong phim khiến cho vài phân đoạn trong phim có một trong hai khuôn mặt bị mờ, nhòe và thiếu chân thật.

Gây tranh cãi nhiều nhất về phần kỹ xảo của The Flash phải kể đến phân cảnh các em bé rơi từ các tầng cao của bệnh viện. Trong lúc phòng y tế bị phá hủy và tính mạng những đứa trẻ sơ sinh đang ngàn cân treo sợi tóc, người hùng Tia Chớp đã lao vào giải cứu. Sẽ không có gì đáng nói nếu những em bé này có hình dạng... cứng đơ hệt tượng sáp hay như những con búp bê.

Đời tư lùm xùm của Ezra Miller

Ezra Miller là một ví dụ điển hình của “lắm tài nhiều tật”. Anh dính các cáo buộc về gây rối trật tự công cộng, hành hung, xâm nhập gia cư bất hợp pháp và thậm chí là lạm dụng trẻ vị thành niên. Vì vậy, không quá khó hiểu khi khán giả tỏ ra bất mãn với đời tư của nam diễn viên. Ở thời điểm loạt bê bối pháp lý của Ezra đang lên đến đỉnh điểm, nhiều người tuyên bố sẽ không xem The Flash nếu Warner Bros. không quyết định đổi diễn viên chính.

Sau cùng, Ezra Miller không những không mất vai trong The Flash, mà tương lai của anh ở vũ trụ mới của DC lại còn có thể được đảm bảo. Dù nam diễn viên sinh năm 1992 đã công khai xin lỗi và thừa nhận bản thân đang được điều trị tâm lý, thì anh vẫn khó lấy lại thiện cảm từ khán giả đại chúng.

Khán giả thờ ơ với "DC cũ"

The Flash là sự chuyển giao hai vũ trụ cũ - mới của DC. Phim có nhiệm vụ khép lại dòng thời gian vốn có và dẫn dắt người xem đến thế giới siêu anh hùng mới do James Gunn điều hành. Điều này đồng nghĩa với việc những sự kiện trong bộ phim vừa qua đều thuộc về “những gì đã cũ”, hai Batman, hai The Flash hay sự xuất hiện của Wonder Woman tại đây đều chẳng còn liên quan gì đến tương lai. Sau loạt phim mang chất lượng lên xuống thất thường, khán giả đã không còn mấy mặn mà với DCEU. Thay vì mãi bám víu niềm tin vào vũ trụ cũ này, họ mong chờ một sự cách tân bùng nổ ở kế hoạch tái khởi động DC hơn.

Đây không phải là số phận của riêng The Flash mà các phim DC sắp chiếu như Aquaman and the Lost Kingdom hay Blue Beetle cũng có thể không ngoại lệ. Điều quan trọng là nhà phát hành sẽ quyết định số phận các siêu anh hùng đó ở vũ trụ mới ra sao, và làm thế nào để thuyết phục khán giả ra rạp khi tình hình nhà DC vẫn đang còn nhiều biến động.