Ngày Heartstopper 4 ra mắt đang rất gần, nhưng một diễn viên sẽ không trở lại

HHTO - Câu chuyện của Nick và Charlie sẽ đi đến hồi kết trong phần phim cuối cùng của “Heartstopper” (Trái Tim Ngừng Nhịp). Nhưng đáng tiếc, lời tạm biệt sẽ không được trọn vẹn bởi một diễn viên được yêu thích sẽ không trở lại với nhân vật quen thuộc.

Mới đây, Netflix đã chính thức thông báo ngày trở lại của Heartstopper 4 - phần phim mới nhất và cũng là phần cuối cùng của loạt phim tình cảm tuổi teen dễ thương với chủ đề LGBTQ+ này. Theo đó, Heartstopper 4 mang tên Heartstopper Forever sẽ gặp lại các fan vào ngày 17/7/2026.

Heartstopper Forever là một lời tạm biệt đặc biệt. Thay vì được thực hiện là một phần phim gồm nhiều tập như ba mùa phim trước đó thì Heartstopper Forever sẽ được làm dưới định dạng phim điện ảnh. Trước một số lo lắng của fan về việc thay đổi hình thức có thể khiến nội dung của phim không được trọn vẹn, Alice Oseman - tác giả truyện gốc và đồng thời cũng là nhà sản xuất phim - trấn an rằng phần phim cuối này sẽ “còn đẹp hơn cả một mùa phim thông thường”.

Alice Oseman chia sẻ rằng với định dạng phim điện ảnh, Heartstopper Forever có nhiều tham vọng sẽ đạt được nhiều thứ. Cô nói: “Không cần những tình tiết gay cấn cuối mỗi tập hay những cú twist mới trong mỗi tập phim, mọi phần của phần cuối Heartstopper đều có thể được nâng lên chất lượng cao hơn để tạo ra một tác phẩm đáng nhớ, tinh tế và giàu cảm xúc”.

Tác giả Alice Oseman (giữa) cùng hai diễn viên chính của Heartstopper: Kit Connor vai Nick (trái) và Joe Locke vai Charlie (phải).

Như đã biết, câu chuyện của Nick và Charlie sẽ khép lại trong Heartstopper Forever. Sau các sự kiện đã xảy ra ở ba mùa phim trước, mối quan hệ giữa Nick và Charlie ngày càng bền chặt, gần như không thể tách rời. Nhưng sắp tới đây, cả hai sẽ phải đối diện với một bước ngoặt khi Nick chuẩn bị rời nhà đi học đại học, và Charlie tìm kiếm sự tự lập mới ở trường. Thực tế của một mối quan hệ yêu xa bắt đầu đè nặng lên cả hai, và trở thành một thử thách lớn nhất từ trước đến nay đối với họ. Heartstopper Forever sẽ trả lời cho một câu hỏi quen thuộc nhưng không bao giờ cũ: Liệu tình yêu đầu đời có thể kéo dài mãi mãi?

Tác giả Alice Oseman bày tỏ thêm rằng: “Ở tuổi 18 và 17, Nick và Charlie đang lao về phía cuộc sống trưởng thành. Nhiều mối quan hệ tuổi teen không vượt qua được thời điểm thay đổi quan trọng đó. Liệu Nick và Charlie có phải là tình yêu vĩnh cửu? Nếu đúng vậy, thì tại sao?”

Có thể nói Heartstopper Forever sẽ khám phá hành trình “tìm thấy sự tự tin và độc lập mới, chữa lành những tổn thương trong quá khứ” của Charlie. Trong khi đó, Nick đang đối mặt với “một chút khủng hoảng về tương lai” và không chắc mình là ai khi không có Charlie bên cạnh. Không chỉ có Nick và Charlie, những người bạn của cả hai cũng đang tìm câu trả lời về tương lai của mỗi người.

Gần như toàn bộ dàn diễn viên quen thuộc của Heartstopper đều trở lại trong phần phim cuối với nhân vật của họ, trừ một người. Được biết, nữ diễn viên đạt giải Oscar Olivia Colman sẽ không trở lại với vai mẹ của Nick. Tuy nhiên, nhân vật này sẽ không bị “khai tử”, mà được thay thế bởi nữ diễn viên Anna Maxwell Martin.

Olivia Colman (trái) trong Heartstopper và Anna Maxwell Martin (phải).

Một số bình luận của netizen:

“Tôi rất vui vì họ sẵn lòng tìm người khác thay thế để giữ đúng cốt truyện thay vì chỉ đơn giản là loại bỏ nhân vật vì diễn viên rời đi.”

“Olivia Colman luôn nói rằng bộ phim này rất quan trọng với cô ấy, nên tôi đoán cô ấy thực sự không thể tham gia vì lý do bất khả kháng. Buồn thật, nhưng không sao.”

“Dù chúng ta sẽ rất nhớ Olivia, nhưng Anna sẽ làm tốt vai diễn này, cô ấy là một diễn viên tuyệt vời.”

“Việc thay diễn viên không hề làm phim xuống cấp, chỉ là một kiểu ấm áp khác thôi mà. Người mẹ tâm lý luôn hiện diện, chỉ là nay đã có một gương mặt mới.”

“Tôi thích Anna nhưng tôi thực sự muốn Olivia quay lại để hoàn thành Heartstopper một cách trọn vẹn.”

“Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn, không chỉ đơn thuần là vấn đề lịch trình. Olivia quả thực rất bận rộn, nhưng vai diễn của cô ấy trong phim khá nhỏ, tôi đoán nếu muốn diễn cô ấy sẽ tìm ra cách thôi. Thật đáng tiếc khi họ không thể giải quyết được vấn đề. Tôi sẽ nhớ Olivia.”