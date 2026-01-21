Lỗi của Lý Đức ở trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc: Có đáng thẻ đỏ trực tiếp?

HHTO - Cầu thủ Lý Đức của U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu trong trận bán kết với U23 Trung Quốc. Theo đúng luật bóng đá thì lỗi của Lý Đức có xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp không, hay trọng tài đã "nặng tay"?

Trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026 (U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc), chiếc thẻ đỏ dành cho Lý Đức ở phút thứ 74 là một trong những điều khiến U23 Việt Nam gặp bất lợi lớn. Việc Lý Đức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến nhiều khán giả ngạc nhiên và tranh luận về quyết định của trọng tài, vì dường như va chạm ở tình huống này không phải là nặng.

Nhưng nếu nhìn tình huống theo Luật bóng đá thì chuyện trở nên rõ ràng hơn.

Dù khán giả xem truyền hình có thể không quan sát được cụ thể, nhưng theo các trang tin thể thao, Lý Đức bị thẻ đỏ vì hành vi “đánh nguội”, tức là tác động vào đối phương trong một tình huống không tranh bóng trực tiếp. Đây là lỗi dễ bị trọng tài xử nặng, nhất là ở các trận đấu quan trọng có VAR.

Lý Đức của U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: TV360.

Theo Luật 12 trong Luật bóng đá của Hội đồng Điều hành Liên đoàn Bóng đá Thế giới (IFAB) về các lỗi và hành vi sai phạm, thì cầu thủ sẽ bị đuổi khỏi sân nếu có "hành vi bạo lực" (violent conduct). Mà cố tình dùng vũ lực với đối phương khi không tranh chấp bóng được coi là một trong những hành vi bạo lực theo luật này.

Thậm chí, chỉ cần cầu thủ có hành vi mang tính bạo lực, không phụ thuộc mức độ chấn thương của đối phương hay việc có tranh chấp bóng hay không, là trọng tài có quyền rút thẻ đỏ ngay.

Cầu thủ có hành vi bạo lực sẽ bị truất quyền thi đấu luôn. (Ảnh chụp màn hình IFAB).

Một số trọng tài "nhẹ tay" cũng có thể phạt thẻ vàng nếu tình huống không hoàn toàn rõ ràng hoặc mức độ tác động chưa đến mức bị coi là hành vi bạo lực. Nhưng ở các giải trẻ châu lục, đội ngũ trọng tài thường rất nghiêm với các tình huống đánh nguội nhằm bảo vệ cầu thủ và hạn chế bạo lực sân cỏ.

Vì vậy, có thể nói việc trọng tài rút thẻ đỏ dành cho Lý Đức là đúng luật.

Và nói chung, chưa tính đến việc trọng tài bắt có "gắt" hay không, có dễ rút thẻ hay không, mà trong các trận đấu căng thẳng, chỉ một khoảnh khắc thiếu kiềm chế của một cầu thủ cũng có thể gây ảnh hưởng rất lớn.

Đây cũng là một bài học dành cho các cầu thủ U23 của chúng ta.