Netizen xứ Trung nhắc lại ký ức mùng 1 Tết Nhâm Dần trước bán kết gặp U23 Việt Nam

HHTO - 4 năm trước, đúng vào mùng 1 Tết Nhâm Dần (1/2/2022), SVĐ Mỹ Đình đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam. Trước hơn 40.000 khán giả trong ngày đầu năm mới, ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Trung Quốc với tỷ số 3-1, trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chiến thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số, mà còn là dấu mốc lịch sử: Lần đầu tiên ĐT Việt Nam thắng ĐT Trung Quốc ở một giải đấu chính thức cấp đội tuyển quốc gia. Những bàn thắng của Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức đã biến Mỹ Đình thành “biển hội” đúng nghĩa, tạo nên món quà đầu Xuân đặc biệt cho người hâm mộ cả nước.

Hình ảnh các cầu thủ ăn mừng trong sắc đỏ rực rỡ, tiếng hô vang không ngớt trên khán đài và niềm hân hoan lan tỏa khắp phố phường Hà Nội ngày Tết đến nay vẫn được nhắc lại như một ký ức đẹp, gắn với thời kỳ thăng hoa của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Trận thua 1-3 trước ĐT Việt Nam từng gây chấn động, không chỉ bởi kết quả mà còn bởi thời điểm diễn ra đúng ngày đầu năm âm lịch. Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội Trung Quốc, ký ức ấy một lần nữa được nhắc lại khi đội U23 hai nước chuẩn bị chạm trán ở sân chơi châu lục.

Tiền vệ Hoàng Đức (số 14) trong trận đấu gặp ĐT Trung Quốc. (Ảnh: Như Đạt)

Một số bình luận cho rằng thất bại năm 2022 vẫn để lại "sang chấn tâm lý". Có tài khoản viết: “Ngày mùng 1 Tết thua Việt Nam là ký ức mà cổ động viên Trung Quốc không muốn nhớ lại”. Người khác thừa nhận: “Từ sau trận đấu đó, chúng ta không còn dám xem ĐT Việt Nam là đối thủ yếu nữa”.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tỏ ra thận trọng trước sức mạnh và tinh thần thi đấu của bóng đá Việt Nam hiện tại. “ĐT Việt Nam bây giờ không giống trước đây. Họ có tổ chức, có bản lĩnh và luôn chơi rất kỷ luật”, một bình luận nhận định. Một tài khoản khác cảnh báo: “Nếu U23 Trung Quốc chủ quan, lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại, dù đây là cấp độ U23”.

Tuy vậy, cũng xuất hiện những quan điểm coi trận bán kết tối nay là cơ hội để “xóa ký ức cũ”. “Thua ở Mỹ Đình là câu chuyện của ĐT quốc gia, còn hôm nay là U23. Đây là thời điểm để viết lại”, một ý kiến bày tỏ, cho rằng bối cảnh hiện tại đã khác so với 4 năm trước.

Tối nay 20/1, sau hành trình ấn tượng từ vòng bảng đến tứ kết, U23 Việt Nam bước vào trận bán kết với tâm thế tự tin, trong khi U23 Trung Quốc cũng cho thấy bản lĩnh khi vượt qua những đối thủ khó chịu để góp mặt ở vòng đấu này.

Ký ức mùng 1 Tết năm nào có thể không lặp lại theo đúng nghĩa, nhưng nó vẫn là điểm tựa tinh thần để người hâm mộ tin rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục viết thêm một trang mới đáng nhớ. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên tối nay, quá khứ sẽ nhường chỗ cho hiện tại - nơi U23 Việt Nam đứng trước cơ hội tiến thêm một bước dài trên hành trình chinh phục châu lục.