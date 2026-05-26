Vì sao mỹ nhân phim giờ vàng VTV đột ngột xuống tóc dù sắp làm đám cưới?

HHTO - Việc nữ diễn viên này bất ngờ xuống tóc, nhất là sát thời điểm tổ chức đám cưới đã khiến nhiều người tò mò.

Việt Hoa là gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV, được yêu thích nhờ diễn xuất đa dạng, vẻ đẹp sắc sảo hiện đại. Nhiều năm qua, cô gắn bó với mái tóc dài và rất khéo léo biến hóa với tóc buộc nửa đầu, tóc uốn xoăn, tóc búi cao… để tạo hình ảnh đa dạng.

Nhưng cách đây không lâu, Việt Hoa gây bất ngờ khi cắt tóc mullet, tỉa khá cao mang lại phong cách cá tính, thời thượng. Ai cũng khen Việt Hoa nhìn càng xinh đẹp, ấn tượng hơn trong kiểu đầu mới.

Nhưng khán giả cũng không giấu được ngạc nhiên khi Việt Hoa lại thay đổi kiểu tóc ngay trước khi tổ chức đám cưới với bạn trai lâu năm Trọng Trí. Thường thì các cô dâu sẽ ưu tiên tóc dài, hợp mặc áo dài và váy cưới nhưng Việt Hoa lại đi ngược với số đông.

Mãi gần đây, cô mới tiết lộ đi cắt tóc để phục vụ cho vai diễn trong phim Lửa Trắng. Phim xoay quanh thế giới ngầm của những kẻ buôn bán ma túy, và nhân vật của Việt Hoa vô cùng cá tính, ghê gớm nên cô cần tạo hình độc đáo, mới mẻ.

Khi có khán giả thắc mắc vì sao mấy tháng liền vẫn thấy Việt Hoa và Trọng Trí bận chuyện đám cưới, nữ diễn viên đã nhẹ nhàng giải thích vì cô vừa tổ chức hôn lễ, vừa lo quay phim Lửa Trắng nên thời gian từ lúc ăn hỏi, làm tiệc cưới ở quê nhà cô dâu tại Lào Cai, rồi tiệc cưới ở Hà Nội - cách nhau hơi lâu.

Ngày 30/5 tới, Việt Hoa và Trọng Trí sẽ có buổi tiệc tại Hà Nội để mời bạn bè đồng nghiệp đến chung vui. Cặp đôi đã dự tính kết hôn từ năm 2021 nhưng vướng dịch COVID-19, sau đó lại bận rộn công việc nên đến bây giờ mới tổ chức được hôn lễ.

Trọng Trí cùng Việt Hoa đã từng đóng chung phim Trở Về Giữa Yêu Thương, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc nhưng ấn tượng nhất chính là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Trong phim này, Trọng Trí vào vai phản diện, một gã tồi tệ định làm hại nhân vật do Việt Hoa đóng nhưng bất thành.