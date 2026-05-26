Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Vì sao mỹ nhân phim giờ vàng VTV đột ngột xuống tóc dù sắp làm đám cưới?

Linh Nhi - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Việc nữ diễn viên này bất ngờ xuống tóc, nhất là sát thời điểm tổ chức đám cưới đã khiến nhiều người tò mò.

vtv-4.jpg
viet-hoa-3.jpg
viet-hoa-4.jpg
viet-hoa-7.jpg

Việt Hoa là gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV, được yêu thích nhờ diễn xuất đa dạng, vẻ đẹp sắc sảo hiện đại. Nhiều năm qua, cô gắn bó với mái tóc dài và rất khéo léo biến hóa với tóc buộc nửa đầu, tóc uốn xoăn, tóc búi cao… để tạo hình ảnh đa dạng.

viet-hoa-8.jpg
viet-hoa-9.jpg

Nhưng cách đây không lâu, Việt Hoa gây bất ngờ khi cắt tóc mullet, tỉa khá cao mang lại phong cách cá tính, thời thượng. Ai cũng khen Việt Hoa nhìn càng xinh đẹp, ấn tượng hơn trong kiểu đầu mới.

viet-hoa-1.jpg
viet-hoa-20.jpg

Nhưng khán giả cũng không giấu được ngạc nhiên khi Việt Hoa lại thay đổi kiểu tóc ngay trước khi tổ chức đám cưới với bạn trai lâu năm Trọng Trí. Thường thì các cô dâu sẽ ưu tiên tóc dài, hợp mặc áo dài và váy cưới nhưng Việt Hoa lại đi ngược với số đông.

viet-hoa-10.jpg
viet-hoa-14.jpg

Mãi gần đây, cô mới tiết lộ đi cắt tóc để phục vụ cho vai diễn trong phim Lửa Trắng. Phim xoay quanh thế giới ngầm của những kẻ buôn bán ma túy, và nhân vật của Việt Hoa vô cùng cá tính, ghê gớm nên cô cần tạo hình độc đáo, mới mẻ.

viet-hoa-15.jpg

Khi có khán giả thắc mắc vì sao mấy tháng liền vẫn thấy Việt Hoa và Trọng Trí bận chuyện đám cưới, nữ diễn viên đã nhẹ nhàng giải thích vì cô vừa tổ chức hôn lễ, vừa lo quay phim Lửa Trắng nên thời gian từ lúc ăn hỏi, làm tiệc cưới ở quê nhà cô dâu tại Lào Cai, rồi tiệc cưới ở Hà Nội - cách nhau hơi lâu.

viet-hoa-18.jpg
viet-hoa-19.jpg

Ngày 30/5 tới, Việt Hoa và Trọng Trí sẽ có buổi tiệc tại Hà Nội để mời bạn bè đồng nghiệp đến chung vui. Cặp đôi đã dự tính kết hôn từ năm 2021 nhưng vướng dịch COVID-19, sau đó lại bận rộn công việc nên đến bây giờ mới tổ chức được hôn lễ.

viet-hoa-8.jpg

Trọng Trí cùng Việt Hoa đã từng đóng chung phim Trở Về Giữa Yêu Thương, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc nhưng ấn tượng nhất chính là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Trong phim này, Trọng Trí vào vai phản diện, một gã tồi tệ định làm hại nhân vật do Việt Hoa đóng nhưng bất thành.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Việt Hoa #Trọng Trí #phim VTV #phim Lửa Trắng #Việt Hoa Trọng Trí

Xem thêm

Cùng chuyên mục