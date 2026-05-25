Tinh Hà "Say Hi": CoolKid sẽ có cơ hội bước ra khỏi “vùng collab” quen thuộc?

HHTO - Giữa loạt dự đoán xoay quanh dàn nghệ sĩ tham gia Tinh Hà "Say Hi", CoolKid là một trong những cái tên được cộng đồng yêu nhạc chú ý. Không sở hữu hình ảnh quá ồn ào hay thường xuyên tạo tranh luận trên mạng xã hội, nam rapper vẫn dần xây dựng được chỗ đứng riêng nhờ màu nhạc hiện đại, giàu cảm xúc cùng phong cách đậm tinh thần Hip-Hop thế hệ mới.

Tinh Hà "Say Hi" - chương trình âm nhạc mới nhất trong Vũ Trụ "Say Hi" đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục tung ra những manh mối về dàn nghệ sĩ tham gia. Trong số các cái tên được netizen “réo gọi”, rapper CoolKid được đánh giá là một nhân tố phù hợp với tinh thần trẻ trung và thiên về sáng tạo âm nhạc của chương trình.

Hình ảnh được khán giả cho rằng là manh mối của rapper CoolKid.

CoolKid (tên thật: Hoàng Lê Bảo Minh), sinh năm 2003, được biết đến qua những sản phẩm mang màu sắc Melodic Rap pha R&B. Thay vì theo đuổi sự gai góc của giới Underground, nam rapper lựa chọn hướng đi nhẹ nhàng hơn, gần gũi với khán giả trẻ.

Các sản phẩm của CoolKid thường mang màu sắc tự sự, tập trung khai thác cảm xúc và những trải nghiệm cá nhân. Âm nhạc của nam rapper cũng cho thấy khả năng cân bằng khá tốt giữa tính đại chúng và màu sắc cá nhân - yếu tố không dễ duy trì đối với một nghệ sĩ trẻ.

Tên tuổi của CoolKid bắt đầu được khán giả chú ý nhiều hơn sau các sản phẩm như Sau Cơn Mưa hay đặc biệt là Chịu Cách Mình Nói Thua kết hợp cùng RHYDER và BAN. Ca khúc từng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai cùng chất Melodic Rap dễ tiếp cận. Màn kết hợp với Thiều Bảo Trâm trong Thỏ Săn Mồi cũng cho thấy khả năng hòa hợp khá linh hoạt của CoolKid với nhiều màu sắc âm nhạc.

Tên tuổi của CoolKid được khán giả chú ý nhiều hơn sau ca khúc Sau Cơn Mưa.

Tuy nhiên, chính màn kết hợp thành công này cũng phần nào khiến công chúng biết đến CoolKid nhiều hơn qua vai trò kết hợp cùng các nghệ sĩ khác. Trong khi đó, nhiều ca khúc solo mang đậm dấu ấn cá nhân và màu sắc âm nhạc riêng của nam rapper vẫn chưa thật sự tiếp cận được đến số đông khán giả.

Vì vậy, nếu tham gia Tinh Hà "Say Hi", đây có thể sẽ là cơ hội để CoolKid cho công chúng thấy rõ hơn cá tính âm nhạc của mình, thay vì chỉ được nhớ đến như một “mảnh ghép” trong các sản phẩm collab nổi bật.

Đến với chương trình, CoolKid được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố phù hợp với format thiên về hoạt động nhóm của chương trình. Chất giọng nhẹ, flow không quá nặng kỹ thuật cùng khả năng hòa hợp với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau được xem là lợi thế giúp nam rapper dễ tạo “chemistry” với các nghệ sĩ khác. Từ Pop, R&B đến Ballad hay những bản phối hiện đại, CoolKid đều được kỳ vọng có thể thích nghi và mang đến những màn kết hợp thú vị.

Bên cạnh đó, trong một chương trình đề cao khả năng trình diễn và liên tục biến hóa qua từng sân khấu như Tinh Hà "Say Hi", CoolKid được kỳ vọng sẽ có cơ hội thể hiện rõ hơn khả năng làm chủ sân khấu, tư duy âm nhạc cũng như cá tính nghệ thuật của mình. Việc thử sức với những concept mới hay những màn kết hợp bất ngờ cũng được kỳ vọng sẽ giúp CoolKid cho thấy phiên bản giàu năng lượng và bùng nổ hơn.