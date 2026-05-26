5 "Anh tài" mùa 1 xác nhận tham gia ATVNCG 2026, được khán giả đặt kỳ vọng cao

HHTO - Đúng như dự đoán, ATVNCG 2026 chính thức công bố 5 mảnh ghép cuối cùng - những gương mặt quen thuộc từng tạo nên dấu ấn đậm nét ở mùa đầu tiên: Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Neko Lê và Thanh Duy.

Sự trở lại của 5 anh tài K24 khiến các Gai Con thích thú. Với kinh nghiệm tham gia mùa 1 cùng độ tung hứng "mảng miếng ê hề", người hâm mộ khẳng định các tên tuổi này sẽ đóng vai trò "truyền lửa", giúp đội hình ATVNCG 2026 dễ dàng hiểu ý, "hòa tan" với nhau hơn.

Tại ATVNCG 2024, Jun Phạm chinh phục khán giả bằng tư duy âm nhạc nhạy bén và khả năng dẫn dắt đội nhóm tốt. Trở lại với K26, Jun Phạm đã trang bị một tâm lý thoải mái hơn so với những ngày đầu tiên. "Sau mùa 1, Jun nhận ra lúc đó mình đã quá căng thẳng và tự tạo áp lực cho bản thân. Trong khi đây là một chương trình thực tế mang tính giải trí và tận hưởng. Mùa này Jun muốn vui hơn, thoải mái hơn, được gặp gỡ thêm những người bạn mới lẫn những người anh em cũ".

Mục tiêu lớn nhất của Jun Phạm ở ATVNCG 2026 là sự kết nối với các thành viên.

Duy Khánh ghi dấu ấn tại ATVNCG 2024 nhờ sự hài hước cùng tư duy giải trí duyên dáng. Nam diễn viên tiết lộ mình từng cân nhắc từ chối tham gia mùa mới, cuối cùng quyết định trở lại vì được một "Anh tài" khác “rủ rê”.

"Thú thật, cảm xúc của Duy Khánh hiện tại rất lẫn lộn. Khánh từng từ chối tham gia mùa này, nhưng nhờ một người anh rủ rê chơi chung mùa này và tỉ tê mỗi ngày nên đã quyết định gật đầu. Dù đã đồng hành cùng K24, bước sang mùa mới Khánh vẫn thấy hồi hộp như một người mới” - Duy Khánh chia sẻ.

Duy Khánh bật mí sân khấu solo sắp tới sẽ không có đạo cụ, không có dancer, chỉ có một mình nam diễn viên trên sân khấu.

Với hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Neko Lê luôn giữ tinh thần nghiêm túc trong nghề. Không chỉ hoạt động với vai trò rapper, anh còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực đạo diễn và sáng tạo nội dung. Trở lại ATVNCG 2026, Neko Lê có những tiếc nuối chưa thể thực hiện. Nam nghệ sĩ cho biết mình vẫn còn nhiều điều dang dở từ mùa 2024 và muốn quay lại để hoàn thành những điều đó.

"Mùa này mình muốn thử sức nhiều hơn ở các tiết mục performance, vocal và cả vai trò trưởng nhóm" - Neko Lê khẳng định.

Tại mùa đầu tiên, "Anh tài" BB Trần không chỉ là "cây hài" bảo chứng cho tiếng cười ở hậu trường mà còn liên tục "gây bão" bằng những bộ trang phục được đầu tư kỳ công. Chính vì vậy, sự trở lại của BB Trần tại mùa giải 2026 được khán giả kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những màn tung hứng bùng nổ.

Anh Tài BB Trần cho biết sẽ nhập cuộc với tâm thế như một "người mới".

Tại ATVNCG mùa đầu tiên, Thanh Duy góp mặt trong nhiều tiết mục đình đám như Tình Anh Bán Chiếu, Dẫu Có Lỗi Lầm, Là Anh Đó, Chiếc Khăn Piêu... Không chỉ giữ phong độ vocal ổn định, Thanh Duy còn được nhận xét có tinh thần đồng đội rõ nét, luôn chủ động kết nối và hỗ trợ đồng đội.