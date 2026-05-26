SpaceSpeakers hội ngộ không thiếu ai, úp mở món quà ý nghĩa cho cột mốc 15 năm

Trong bài đăng công bố, SpaceSpeakers Label tiết lộ: “Cũng giống như mọi buổi họp quan trọng nhất của chúng tôi, những điều bất ngờ và đặc biệt nhất sẽ luôn được giữ lại ở phút cuối cùng”. Dòng chia sẻ ngắn này lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán từ cộng đồng người hâm mộ. Với khán giả theo dõi SpaceSpeakers nhiều năm, fan meeting chưa bao giờ chỉ dừng lại ở những màn giao lưu thông thường.

Dàn nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers sẽ hội ngộ vào ngày 13/6.

Trước đó, các sự kiện do SpaceSpeakers Label tổ chức thường gắn liền với những cột mốc đáng chú ý trong hoạt động của nghệ sĩ hoặc tập thể. Từ chuỗi fan meeting PROMise, PROMise To My KINGDOM của SOOBIN cho đến RHYMeeting của Rhymastic trong năm 2025, mỗi sự kiện đều mang màu sắc riêng và để lại nhiều khoảnh khắc được cộng đồng fan hào hứng chia sẻ trên mạng xã hội. Vì vậy, việc OFF SPACE được giới thiệu như một “buổi họp quan trọng” càng khiến khán giả tò mò về kế hoạch tiếp theo mà SpaceSpeakers đang chuẩn bị.

Ngoài “cú twist” đang được mong đợi, OFF SPACE cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 15 năm hoạt động của SpaceSpeakers. Từ một nhóm nghệ sĩ theo đuổi Rap/Hip-hop, SpaceSpeakers dần trở thành tập thể có sức ảnh hưởng lớn với nhiều dấu ấn tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động, tinh thần “Brotherhood” vẫn là yếu tố thường xuyên được nhắc đến khi nói về label này.

Bên cạnh đó, OFF SPACE còn là dịp để nghệ sĩ và khán giả cùng nhìn lại hành trình đã qua trong một không gian gần gũi hơn thường lệ. Khái niệm “spotlight” lần này không chỉ hướng về sân khấu hay nghệ sĩ biểu diễn, mà còn dành cho những người hâm mộ đã đồng hành cùng SpaceSpeakers suốt nhiều năm.

Với đội hình quy tụ đầy đủ nghệ sĩ trực thuộc label cùng những úp mở chưa được hé lộ, OFF SPACE hiện được cộng đồng fan kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài “truyền thống” tạo bất ngờ của SpaceSpeakers trong các sự kiện fan meeting. Trong khi nội dung cụ thể vẫn được giữ kín, nhiều khán giả đã bắt đầu chờ đợi liệu sân khấu Nhà hát Hòa Bình vào tháng 6 tới sẽ trở thành nơi công bố một dự án mới, một màn kết hợp đặc biệt hay một cột mốc khác của SpaceSpeakers sau hành trình 15 năm.