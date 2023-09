Vì sao phim tình cảm Hàn lại "cực mơi": Yoona bao năm vẫn mê mô-típ "oan gia ngõ hẹp"

HHT - "The Escape of the Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) đang ở giai đoạn "thắt nút" với những mâu thuẫn cùng drama kéo tới dồn dập. Theo preview cuối tập 4, có thể đoán rằng "dượng Tê" Uhm Ki Joon sẽ xuất hiện từ tập 5. Lần này không còn là trùm phản diện như "Penthouse", "dượng Tê" khả năng sẽ là người giật dây, chủ nhân của màn báo thù căng não, đòi lại công bằng cho cô bé Bang Da Mi.