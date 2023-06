Junho 2PM vào vai tài phiệt, phải lòng Yoona SNSD trong "Khách sạn Vương giả"

HHT - Tác phẩm hài - lãng mạn "King The Land" với sự góp mặt của "cặp đôi thần tượng" Junho và Yoona sẵn sàng lên sóng trong sự mong đợi của người hâm mộ K-drama.

King The Land (tựa Việt: Khách sạn Vương giả) khai thác mối quan hệ chứa đầy sự mâu thuẫn giữa Gu Won (Junho) và Cheon Sa Rang (Yoona). Nếu Gu Won là một người thừa kế giàu căm ghét những nụ cười giả tạo, thì Sa Rang lại là cô gái tươi sáng và hay cười. Hai cá thể tưởng chừng đối lập nhau cuối cùng lại bị hút hồn bởi đối phương.

Sau những sân khấu kết hợp ăn ý với tư cách là những thần tượng hàng đầu, Yoona và Junho lần đầu nên đôi trong một tác phẩm truyền hình. Cả hai được kì vọng sẽ tạo nên "cú hít rating" với King The Land.

Tại buổi ra mắt phim, Yoona chia sẻ: “Tôi đã quen biết Junho trong nhiều năm, kể từ khi chúng tôi bước chân vào thị trường âm nhạc gần như cùng một lúc. Làm việc với anh ấy thật dễ dàng và tôi cũng đã tin cậy vào anh ấy rất nhiều”.

Vào vai một người thừa kế có một quá khứ đau buồn và chịu nhiều tổn thương, Junho bày tỏ chia sẻ với báo chí: “Tôi thường là một chàng trai tích cực và hay cười, vì vậy trong quá trình bấm máy tôi cũng gặp không ít khó khăn. Khoảnh khắc đạo diễn nói "cắt", tôi đã phá lên cười - tôi nghĩ thực ra thì ai cũng vậy…”.

Dù Gu Won là kiểu người thuộc giới thượng lưu nhưng Junho vẫn cho rằng khán giả có thể đồng cảm với nhân vật này. Trong khi đó, nhân vật Sa Rang của Yoona cũng gây tò mò với nhiều điều bí ẩn khi luôn tìm cách thăng tiến bằng nụ cười và sự chăm chỉ trong công việc.

Chuyện tình giữa một cô gái tươi sáng và một anh chàng tài phiệt giàu có là motif đã quá quen thuộc trong phim Hàn Quốc. Do đó, các "mọt phim" hi vọng King The Land sẽ khai thác được sự mới mẻ, thú vị cũng như những lát cắt nội dung thu hút người xem.

Nam chính Junho cũng tiết lộ thêm: "Trong kịch bản, có những cảnh quay mà tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì không thường thấy trong một bộ phim hài - lãng mạn. Những chi tiết nhỏ và đa dạng này làm cho bộ phim của chúng tôi trở nên thực sự đặc biệt. Và tôi rất nóng lòng muốn biết phản ứng của người hâm mộ khi xem nó".

King The Land lấy bối cảnh cuộc sống của tầng lớp chaebol và những người quản lý của khách sạn thuộc sở hữu của tầng lớp này. Thông qua những tình huống hài hước mà hai nhân vật liên tục gặp phải, bộ phim sẽ khắc họa về cách mà Gu Won và Sa Rang đầu hàng trước sự do dự và định kiến của họ để rồi phải lòng nhau.