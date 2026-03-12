Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến đụng đối thủ mạnh, liệu có đạt doanh thu trăm tỷ?

HHTO - Những tưởng phim TÀI của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến sẽ dễ dàng cán mốc doanh thu trăm tỷ đồng nhưng tình hình xem ra đã xoay chuyển đến bất ngờ khi một đối thủ mạnh xuất hiện.

Trong những ngày công chiếu đầu tiên, phim hành động TÀI của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến liên tục chạm những cột mốc ấn tượng. Không chỉ đẩy Thỏ Ơi!! xuống để chiếm vị trí số 1 bảng xếp hạng phòng vé, số ca chiếu và doanh thu của TÀI liên tục tăng trưởng, nhiều ngày thu về hơn 10 tỷ đồng bán vé khiến mọi người đinh ninh phim sẽ nhanh chóng đạt mốc trăm tỷ và còn hơn thế nữa.

Phim Tài đã có khởi đầu rất ổn.

Nhưng xem chừng hành trình chạm đến ngưỡng 100 tỷ đồng doanh thu đang trở nên không dễ dàng với TÀI khi phim kinh dị Quỷ Nhập Tràng 2 xuất hiện. Ngày 12/3, phim có những suất chiếu sớm đầu tiên và nhanh chóng chiếm luôn ngôi đầu bảng, áp đảo các phim còn lại cả về suất chiếu lẫn doanh thu. Hiện giờ, TÀI đã thu về hơn 68 tỷ đồng và với tốc độ bán vé chậm hẳn lại, tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu giảm xuống thì nhiều người cho rằng tác phẩm mới của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến sẽ khá vất vả để chạm mốc 100 tỷ.

Liệu TÀI có kịp đạt cột mốc 100 tỷ đồng trước khi rời rạp?

Có nhiều lý do khiến cho sức nóng của TÀI hạ nhiệt. Bên cạnh phần hình ảnh đẹp, các cảnh hành động được đầu tư chỉn chu thì kịch bản phim bị cho là hơi cũ kỹ, nhiều tình tiết vừa xem đã đoán được kết quả. Mỹ Tâm là gương mặt được chờ đợi nhất phim nhưng diễn xuất còn gượng gạo, nhân vật mắc nhiều lỗi nghiệp vụ. Chính vì thế mà hiệu ứng truyền miệng của TÀI không mạnh như Thỏ Ơi!! hay Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, trong khi đây là yếu tố quan trọng để kéo khán giả đến rạp.

Quỷ Nhập Tràng 2 chính là đối thủ ngáng đường Tài.

Trong khi đó, Quỷ Nhập Tràng 2 khởi động thành công khi là phim kinh dị Việt có lượng vé đặt trước cao nhất trước giờ với 90 nghìn vé, đạt doanh thu hơn 6,4 tỷ đồng khi còn chưa ra mắt. Phần đầu đã là phim kinh dị Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé với 150 tỷ đồng và với tốc độ này, Quỷ Nhập Tràng 2 nhiều khả năng sẽ vượt qua phần 1, chứng tỏ khán giả Việt vẫn rất chuộng phim kinh dị đậm chất tâm linh bản địa.