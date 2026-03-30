Vì thế giới này cần bạn: Chọn sống khỏe trong "vùng an toàn" của chính mình!

HHTO - Cuốn sách “Vì thế giới này cần bạn” của tác giả Tuấn Đức đã mở ra bí kíp bất bại cho hội Gen Z trên hành trình “hoá rồng”. Hãy cùng nhà Hoa Học Trò "đập hộp" và khám phá những điều thú vị tại sự kiện giao lưu và ra mắt sách vừa qua nhé!

Thông điệp vũ trụ từ những câu chuyện quanh mình

Với những ai từng mong ngóng cầm trên tay tờ báo Hoa Học Trò mỗi sáng để đón đọc chuyên mục “Trò chuyện đầu tuần”, chắc chắn không thể quên những câu chuyện thường ngày của tác giả T.Đ. Hơn 20 năm bền bỉ kết nối với độc giả, nhà báo, biên tập viên Tuấn Đức đã trở thành gương mặt quen thuộc của các thế hệ “cộng tác teen” và bạn đọc báo Hoa mỗi khi cần “bơm” năng lượng để gỡ rối những tâm tư trong cuộc sống thường ngày.

Tác giả Tuấn Đức (bên trái) nhận hoa chúc mừng từ đại diện NXB Kim Đồng.

Trở lại với cuốn sách Vì Thế Giới Này Cần Bạn, chính công việc viết lách và viết cho thế hệ trẻ đã tạo tên “dấu vân tay” gần gũi, bắt trend và dễ dàng kết nối câu chuyện giữa anh với độc giả.

Nội dung cuốn sách tràn đầy sự hóm hỉnh và gần gũi với bạn-đọc-Z.

Cuốn sách ghi lại hành trình học cách yêu bản thân, yêu cuộc sống từ những câu chuyện thường ngày được tác giả quan sát, như những phép thử hơn 5000 lần của ông chủ hãng điện máy đình đám thế giới Dyson, lần đánh giá 2 sao trên một ứng dụng giao đồ ăn hay câu chuyện về sự nhạt nhẽo, “thiếu muối” đôi khi lại chính là một món quà.

"Sự trưởng thành của tôi ngày hôm nay đến từ rất nhiều câu chuyện của những người xung quanh." - tác giả chia sẻ.

Tại buổi giao lưu và ra mắt sách, tác giả Tuấn Đức định nghĩa: “Tôi không nghĩ “bạn” chỉ là you mà còn là friend.” Ý tưởng khi viết cuốn sách này cũng bắt nguồn từ chính những câu chuyện và kỉ niệm từ những người xung quanh. Dù chỉ là những kỷ niệm bình thường nhưng khi được đúc kết và kết nối thành một câu chuyện, những bài học và câu chuyện có khả năng kết nối mạnh mẽ và đồng điệu sâu sắc với bạn đọc.

Lựa chọn “quay xe” về vùng an toàn của bản thân

Điểm “đủ wow” của cuốn sách Vì Thế Giới Này Cần Bạn còn đến từ lời nhắn: “Bạn có thể chọn sống khỏe mạnh trong vùng an toàn!”. Thế hệ Z luôn kỳ vọng và được kỳ vọng dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, không ngại va chạm với những điều mới lạ, sống hustle (nỗ lực không ngừng nghỉ). Thế nhưng, cuốn sách đã mở ra khái niệm “vùng an toàn” theo một cách hoàn toàn mới.

“Thật ra dưới góc nhìn của người trẻ, bước ra vùng an toàn tức là muốn trải nghiệm những cái mới. Nhưng không ai bắt mình cứ ở "vùng nguy hiểm" mãi làm gì! Nếu khi nào thấy bản thân đang ở thế quá nguy hiểm rồi thì cứ bước vào lại vùng an toàn thôi.” Tuấn Đức

Đến tham dự buổi ra mắt sách, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng có chia sẻ: “Trong cuộc sống, có những khi bạn sẽ cảm thấy mình rất tự tin, mạnh mẽ với tất cả những gì mình lựa chọn nhưng cũng sẽ có đôi lần cảm thấy bản thân rất hoang mang và bế tắc.” Tại buổi ra mắt sách, ca sĩ Quỳnh Anh cũng “chốt đơn” 100 cuốn sách và gửi tặng đến bạn bè, người thân... “Thông điệp từ cuốn sách này cần được lan toả nhiều hơn!” - nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Chị Ngô Nữ Huyền Trang từng là một cây bút teen tại báo Hoa Học Trò.

Mỗi khách mời đều có một "thông điệp" của riêng mình.

Ngoài ra, hơn 60 khách mời tham dự buổi ra mắt sách còn nhận được “card bo góc” có in hình kèm những thông điệp cho chính tác giả chuẩn bị. Ngô Nữ Huyền Trang (Trưởng phòng truyền thông Heineken Việt Nam) từng là cộng tác viên báo Hoa Học Trò, sau khi nhận được “sít rịt” tại buổi ra mắt sách đã chia sẻ cảm xúc: “Trong thời buổi AI theo dõi mọi thứ, biết mình thích gì, biết mình gặp ai thì việc tìm thấy thông điệp do chính anh Tuấn Đức chuẩn bị khiến mình rất bất ngờ.”

Đừng lo nếu bạn đã bỏ lỡ một cơ hội

Vì Thế Giới Này Cần Bạn bật mí khái niệm "giờ nhiệm màu". Dù một ngày có trôi qua tẻ nhạt hay giông bão đến đâu, bầu trời vẫn luôn dành tặng chúng ta hai khoảnh khắc rực rỡ nhất: rạng đông và hoàng hôn.

Cuộc đời mỗi người cũng có những "giờ vàng" tuyệt đẹp. Sẽ có lúc bạn nhìn lại một giai đoạn rực rỡ vừa đi qua và tiếc nuối; nhưng cũng giống như vòng lặp của mặt trời, "giờ nhiệm màu" của ngày hôm nay khép lại chỉ để bắt đầu cho một chu kỳ mới. Những điều tuyệt vời rồi sẽ lại đến vào ngày mai, bầu trời sẽ lại rực rỡ theo một cách rất riêng.

Cuốn sách cũng gửi gắm “thông điệp vũ trụ”: Bạn có thể lớn hơn chính mình. Chính tinh thần “hướng thượng” và cho phép bản thân được bước tiếp sẽ theo những “bạn trẻ nhỏ bé” đi đến những con đường dài rộng về sau. Thế nên, “bạn không hề nhỏ bé như những gì bạn vẫn nghĩ.” - Tác giả Tuấn Đức cho biết.