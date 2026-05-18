Hustle Culture: "Bận rộn để thành công", nhiều bạn trẻ chịu áp lực đồng trang lứa

HHTO - Nhiều bạn trẻ đang theo đuổi lối sống “bận rộn để thành công”, vắt kiệt bản thân cho một lịch trình kín mít. Tuy nhiên, đằng sau những câu chuyện truyền cảm hứng là hệ lụy về sức khỏe và tâm lý.

Bận rộn trở thành lối sống

Một ngày của Bảo Châu (21 tuổi, sinh viên trường Đại học Thăng Long, Hà Nội) thường bắt đầu từ sáng sớm và chỉ kết thúc khi đã quá nửa đêm. Lịch trình của Châu gần như kín mít: Đi học, tham gia câu lạc bộ, thực tập, rồi nhận thêm việc freelance. Có những hôm, đồng hồ chỉ 2 - 3 giờ sáng nhưng bạn vẫn chưa chợp mắt.

Ban đầu, Châu chủ động chọn nhịp sống tất bật để theo đuổi mục tiêu cá nhân. Tuy nhiên, theo thời gian, bạn dần chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Khi bạn bè đồng trang lứa cũng đi học, đi làm thêm, những câu chuyện về thành tích, công việc hay thu nhập dần trở thành chủ đề quen thuộc.

“Thấy bạn bè có thể làm được nhiều việc cùng lúc như vậy, mình áp lực vô cùng".

“Hustle” là lối sống hướng tới làm việc không ngừng nghỉ, luôn trong trạng thái bận rộn để đạt được mục đích.

Mạng xã hội càng khiến áp lực đồng trang lứa trở nên rõ rệt. Sự xuất hiện dày đặc của những hình mẫu thành công sớm khiến Châu dần hình thành tâm lý phải liên tục “chạy” để không bị bỏ lại. Bạn đẩy mình vào nhịp sống luôn bận rộn và cố gắng làm nhiều hơn mỗi ngày dù không có định hướng cụ thể. Lối sống này thường được nhiều người trẻ gọi là “hustle culture”, hướng tới việc tối đa hóa năng suất để thành công.

"Hustle" để tiến lên

Với những người theo đuổi “hustle culture”, điển hình như Bảo Châu, dù đối mặt với áp lực, cô bạn cho rằng nhịp sống này giúp bản thân trưởng thành nhanh hơn.

“Trước đây mình khá rụt rè, nhưng giờ giao tiếp đã tự tin hơn trước nhiều” - Châu vui vẻ tâm sự. Không chỉ cải thiện kỹ năng giao tiếp, lối sống lấp đầy thời gian biểu bằng công việc còn giúp bạn học được kỹ năng quản lý thời gian cùng kỹ năng làm việc độc lập một cách hiệu quả.

Các mối quan hệ của Bảo Châu cũng được mở rộng đáng kể: “Nhờ "hustle", mình gặp được nhiều người cùng chí hướng hơn. Điều đó khiến mình thấy vui và có thêm động lực". Ở góc độ này, việc tận dụng thời gian để học hỏi và trải nghiệm giúp Châu cảm thấy mình đang tiến về phía trước, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh hiện nay.

Bảo Châu trong một sự kiện mà cô bạn tham gia. - Ảnh: NVCC

Nỗ lực trở thành áp lực

Việc duy trì nhịp sống cường độ cao trong thời gian dài dần khiến Châu nhận ra những dấu hiệu không ổn. Bạn bộc bạch: "Có một thời gian, mình dễ mệt và dễ mất tập trung hơn hẳn, sau đó càng cảm thấy stress bởi mình nghĩ bản thân chưa cố gắng đủ". Thêm nữa, do không có nhiều thời gian dành cho gia đình và bạn bè, các mối quan hệ của Châu cũng bị ảnh hưởng không ít.

Không chỉ là câu chuyện của riêng Châu, nhịp sống “hustle” cũng xuất hiện trong môi trường học tập của nhiều bạn trẻ khác. Mai Phương (21 tuổi, sinh viên Đại học Y Hà Nội) cho biết xung quanh cô có không ít bạn bè duy trì lịch học và làm việc dày đặc trong thời gian dài. Từ góc nhìn của người quan sát, Phương nhận định: “Việc "hustle" liên tục sẽ gây áp lực lớn đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, từ đó làm gia tăng khả năng kiệt sức và trầm cảm".

Những trải nghiệm này cho thấy, khi nỗ lực vượt quá giới hạn, “hustle” không còn đơn thuần là động lực phát triển mà có thể trở thành nguồn áp lực kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người trẻ.

Cân bằng để không kiệt sức

Chứng kiến bạn bè rơi vào trạng thái quá tải, Mai Phương không khỏi lo lắng và chủ động tìm cách hỗ trợ. Theo bạn, điều quan trọng nhất là học cách nghỉ ngơi hợp lí: “Thay vì cố gắng quá sức và đẩy bản thân rơi vào tình trạng quá tải, mỗi người nên học cách dừng lại đúng lúc”.

Những suy nghĩ này cũng phần nào được phản ánh trong trải nghiệm của Bảo Châu. Sau một thời gian duy trì lịch trình dày đặc, Châu bắt đầu nhìn nhận lại cách “hustle” của mình và chủ động điều chỉnh: "Những khi mệt mỏi, mình lựa chọn nghỉ ngơi ngắn hạn, cố gắng ngủ đủ giấc và giảm bớt công việc. Đôi khi, mình phải học cách chấp nhận rằng không thể ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc".

Giữa guồng quay bận rộn, không phải ai cũng kịp nhận ra mình đang quá tải. Với Bảo Châu hay nhiều bạn trẻ khác, việc học cách dừng lại có lẽ cũng quan trọng không kém việc cố gắng tiến lên. Suy cho cùng, nỗ lực chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được duy trì trong một trạng thái cân bằng, nơi con người không phải đánh đổi sức khỏe và sự bình yên của chính mình.

