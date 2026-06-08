Video nhà cửa đổ sập ở Philippines cho thấy động đất 7,8 độ đáng sợ thế nào

HHTO - Một số video ghi lại cảnh nhà cửa rung lắc, có nơi đổ sập sau trận động đất 7,8 độ ngoài khơi Philippines, khiến người xem cũng thấy sợ hãi.

Tóm tắt nhanh: · Động đất 7,8 độ xảy ra ngoài khơi miền Nam Philippines. · Nhiều video cho thấy rung lắc rất mạnh và nhà cửa đổ sập hoặc hư hại. · Philippines nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, nơi thường xảy ra động đất mạnh.

Video nhà cửa bị đổ sập do động đất mạnh ở Philippines

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) thông báo, một trận động đất mạnh 7,8 độ (có nguồn ghi là 7,9 hoặc 8,2 độ) đã xảy ra ở vùng biển phía Nam nước này vào sáng nay, 8/6. Cảnh báo nguy cơ sóng thần cũng được đưa ra.

Trên mạng xã hội, có những video cho thấy mặt đất rung lắc dữ dội, nhà cửa đổ sập do động đất.

Đây là một số video:

Nguồn: Rapid Report.

Nguồn: AZ Intel.

Một số trang tin viết, rung lắc mạnh kéo dài khoảng 30 giây. Internet, điện, nước đã bị gián đoạn ở một số khu vực.

Theo trang China Daily, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương ở Philippines do trận động đất và các dư chấn của nó.

Những nơi nào có nguy cơ sóng thần?

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã cảnh báo, sóng thần có thể xảy ra dọc theo các bờ biển của Philippines, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc), Papua New Guinea.

Người dân ở một số khu vực ven biển Philippines và Indonesia đã được yêu cầu sơ tán tạm thời để đề phòng nguy cơ sóng thần, theo Cebu Daily News.

Dự báo sóng thần có thể xảy ra trong sáng nay và có thể kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, theo China Daily.

Đây là video mặt đất rung lắc mạnh do động đất:



Nguồn: Den Zap.

Philippines nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, là khu vực ranh giới giữa các mảng kiến tạo lớn, nên dễ có động đất và núi lửa hoạt động.