Video nước lụt cuồn cuộn cuốn bay hàng loạt ô tô ở Trung Quốc, xe biến mất trong 1 phút

HHT - Mưa to gây ngập lụt kỷ lục ở Trung Quốc sau bão Doksuri tạo nên những khung cảnh mà có người nhận xét là “trông như trong phim thảm họa”: Nước lụt chảy cuồn cuộn như sông, cuốn phăng nhiều ô tô. Nhiều chiếc xe khác hư hại nặng, nằm la liệt trên đường, nhìn tận mắt mà còn thấy khó tin.

Tính đến chiều qua (1/8), mưa to liên tục ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và những khu vực lân cận đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và vẫn còn 27 người mất tích, theo ABC News và The Guardian. Hàng ngàn người đã phải sơ tán tới những khu tạm trú tại các trường học hoặc các tòa nhà công cộng ở ngoại ô Bắc Kinh và những thành phố gần đó. Trang The Wall Street Journal gọi đây là “trận lụt chết chóc nhất trong nhiều thập kỷ”.

Trận lụt kinh hoàng và rất nghiêm trọng lần này ở thủ đô Bắc Kinh là điều bất ngờ đối với cả những nhà khí tượng học, vì Bắc Kinh thường có mùa Hè khô nóng, thậm chí năm nay còn có những khoảng thời gian dài nóng kỷ lục.

Nước lụt đầy bùn đất không chỉ dâng cao mà còn chảy rất mạnh như thể một dòng sông dữ, cuốn bay nhiều ô tô ở quận Môn Đầu Câu (Mentougou) ở Bắc Kinh. Một người dân họ Liu bàng hoàng kể lại: “Xe ô tô đỗ trên phố trôi lênh đênh và bị cuốn phăng đi. Mấy cái xe đỗ bên cạnh tòa chung cư nơi tôi ở đã biến mất chỉ trong 1 phút”.

Đây là video nhiều xe ô tô bị cuốn đi rất nhanh trong lũ lụt ở Bắc Kinh (Trung Quốc):

Khi mưa tạm ngừng rơi, những chiếc ô tô hỏng nặng nằm la liệt trên đường phố Bắc Kinh và trang ABC News nhận xét là “như một nghĩa địa ô tô”.

Một người họ Wu ở quận Môn Đầu Câu nói: “Cả các nhà chức trách lẫn người dân đều không tưởng tượng được rằng mưa to và nhiều đến thế này. Có rất nhiều vụ sạt lở đất và những khu làng bị ngập. Tôi xem các bản tin mà nhiều lần không cầm được nước mắt”.

Hiện các nhà chức trách ở Trung Quốc đang phải chuẩn bị phòng chống bão Khanun, cơn bão thứ 6 được dự báo sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc trong năm nay.