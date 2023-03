Viet Duc’s Stars: Teen cháy "10 điểm không nhưng", Bình An - Phương Nga ngồi ghế giám khảo

HHT - Sự xuất hiện của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga tại ghế giám khảo khiến sức nóng của Chung kết Viet Duc’s Stars 2023 càng được thổi bùng. 12 tiết mục tới từ 12 đội xuất sắc nhất đưa teen trường THPT Việt Đức đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Viet Duc’s Stars 2023 là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn và 68 năm ngày thành lập trường THPT Việt Đức. Viet Duc’s Stars 2023 lấy chủ đề Be Strong - Be Unique - Be Yourself (tạm dịch: Mạnh mẽ - Độc nhất - Là chính mình), với mong muốn tạo ra sân chơi cho teen phát huy tài năng, sự sáng tạo và gắn kết với nhau hơn.

Viet Duc’s Stars do teen THPT Việt Đức thực hiện từ thiết kế, truyền thông tới hậu cần, an ninh... Viet Duc’s Stars 2023 là nơi tranh tài nghệ thuật và giao lưu thể thao giữa 53 lớp, chia làm 17 đội, mỗi đội gồm 3 hoặc 4 lớp bốc thăm ngẫu nhiên. Mỗi đội sẽ lên ý tưởng và biểu diễn theo một trong 3 từ khóa nằm trong chủ đề của chương trình.

Chung kết của Viet Duc’s Stars 2023 quy tụ 12 đội xuất sắc nhất, đem đến những sân khấu được đầu tư công phu, mãn nhãn. Mỗi độ một câu chuyện khác nhau đưa gần 3000 khán giả đi từ vùng đất này tới vùng đất khác.

MIN là ca sĩ khách mời khuấy động không khí và làm giảm căng thẳng cho các thí sinh tại vòng Chung kết. Trong khi đó, sự xuất hiện của cặp đôi Bình An - Phương Nga tại ghế giám khảo khiến teen bất ngờ.

Ngôi vị cao nhất của năm nay đã thuộc về Nhà 15 (tập thể lớp 12D2, 11D9, 10A4) với tổng giải thưởng 27 triệu đồng. Giải Nhì thuộc về nhà 8 và 14 với giải thưởng tổng 20 triệu đồng. Nhà 4, 6 và 17 nhận giải Ba với tổng giải thưởng 13 triệu đồng. Giải khuyến khích thuộc về nhà 1, 2, 3, 7, 9 và 12. Tiết mục ấn tượng nhất do ban giám khảo và nhà tài trợ bình chọn thuộc về nhà 4 với tổng giá trị giải thưởng là 22 triệu đồng.