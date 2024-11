ViruSs bị chỉ trích khi dự đoán Manbo sẽ "soán ngôi" HIEUTHUHAI và HURRYKNG

HHT - Ca khúc "PICKLEBALL" của Đỗ Phú Quí đang nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Đặc biệt người hâm mộ cho rằng nam ca sĩ chưa tận dụng được nhiệt từ Anh Trai "Say Hi" mang lại.

HHT - Jin chính thức gia nhập đường đua âm nhạc với album đầu tay "Happy". Mỗi bài hát là một thể loại, một câu chuyện với những khía cạnh mới mẻ của anh cả nhà BTS. Đặc biệt, ca khúc "Heart On The Window" với sự góp giọng của Wendy (Red Velvet) khiến fan bất ngờ bởi chất giọng "over hợp".