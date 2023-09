VMAs 2023: Taylor Swift làm nên lịch sử, BLACKPINK, JungKook bị công bố thắng giải trễ

HHT - Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2023 vừa diễn ra sáng nay 13/9 (theo giờ Việt Nam) tại New York, thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ.

Taylor Swift “đại thắng”

Taylor Swift đã giành được tới 9 cúp Moon-man tại lễ trao giải năm nay. Nhóm nhạc nam đình đám một thời N'SYNC cũng có dịp tái hợp tại VMAs 2023 và trao giải cho Taylor Swift tại hạng mục Best Pop (Ca khúc nhạc Pop xuất sắc).

Taylor Swift cũng chiến thắng hạng mục lớn nhất Video Of The Year (Video ca nhạc của năm). Đây là lần thứ 4 nữ ca sĩ chiến thắng giải thưởng này. Thành tích này củng cố danh hiệu Nghệ sĩ đạt được nhiều giải thưởng Video Of The Year nhất trong lịch sử VMAs của Taylor Swift: 2015 - Bad Blood, 2019 - You Need To Calm Down, 2022 - All Too Well: The Short Film, 2023 - Anti-Hero.

Với việc chiến thắng 9 đề cử, Taylor Swift cũng làm nên lịch sử là Nghệ sĩ thắng giải VMAs trong cùng 1 đêm nhiều thứ 2 trong lịch sử, chỉ sau Peter Gabriel năm 1987 từng thắng 10 giải, và vượt qua Lady Gaga, Beyonce và a-ha (8 giải). Taylor Swift nâng tổng giải VMAs nhận được lên con số 23, trở thành nghệ sĩ thắng nhiều giải VMAs thứ 2 trong lịch sử chỉ sau Beyonce (25 giải).

Ngoài ra, các phản ứng của Taylor Swift trước các màn trình diễn trong đêm trao giải cũng khiến cho người hâm mộ phấn khích.

Doja Cat, Shakira và những màn trình diễn bùng nổ

Hậu lùm xùm đối xử kỳ quặc với người hâm mộ, Doja Cat đốt cháy sân khấu VMAs năm nay trong sự phấn khích của khán giả tại trường quay. Doja Cat đã trình diễn ca khúc Paint The Town Red và Demons trong sự hò reo không ngớt.

Shakira đã có màn trình diễn khoảng 10 phút tại VMAs năm nay. Dù đã hoạt động lâu năm trong ngành âm nhạc nhưng sức hút của nữ ca sĩ vẫn không hề suy giảm. Giọng ca Waka Waka cũng nhận được giải thưởng MTV Video Vanguard Award năm nay và Best Collaboration (Màn hợp tác xuất sắc) cùng với Karol G cho ca khúc TQG.

Olivia Rodrigo cũng đã có màn trình diễn ấn tượng tại VMAs 2023 sau khi trở lại với album GUTS. Cô nàng đã hát “sập” sân khấu theo đúng nghĩa đen!

Sự đổ bộ của dàn thần tượng K-Pop thế hệ thứ 4

Vượt qua BLACKPINK, Stray Kids đem về cho mình chiếc cúp Moon-man đầu tiên tại hạng mục Best K-Pop (Ca khúc K-Pop xuất sắc nhất). Ngoài ra, TXT cũng đem về cho nhóm giải thưởng Push Performance of the Year (Màn trình diễn đột phá của năm).

Một số giải thưởng lớn không được công bố trên sân khấu

Sau khi lễ trao giải kết thúc, nhiều người hâm mộ vẫn đang hoang mang vì một số hạng mục lớn vẫn chưa được công bố trên sân khấu như: Artist Of The Year (Nghệ sĩ của năm), Group Of The Year (Nhóm nhạc của năm) hay Song Of The Summer (Ca khúc của mùa hè) và còn nhiều hạng mục khác. Điều này khiến số đông khán giả khó chịu và cho rằng BTC phân bổ thời gian chương trình chưa hợp lí. Một số giải được công bố trễ thuộc về:

Nhóm nhạc của năm: BLACKPINK

Ca khúc của mùa hè: Seven - JungKook feat. Latto

Nghệ sĩ của năm: Taylor Swift