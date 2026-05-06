Thổi phồng CV khi đi xin việc: Chưa chắc qua nổi "vòng gửi xe" mà còn dễ vướng rắc rối gì?

HHTO - "Tô vẽ" CV đang được nhiều ứng viên ví như "bộ môn sinh tồn" mùa xin việc. Trong nhiều trường hợp, profile đẹp được các ứng viên trưng ra không đồng nghĩa với năng lực thực tế. Liệu "phóng đại" kinh nghiệm làm việc có giúp bạn "qua ải" HR hay tự đưa mình vào thế khó?

Bộ môn sinh tồn hay "bộ phim" sai kịch bản?

Bước vào mùa tuyển dụng, áp lực cạnh tranh khiến câu chuyện "làm đẹp" CV trở thành chủ đề nóng. Trên mạng xã hội, nhiều người nửa đùa nửa thật gọi "fake" CV là một "bộ môn sinh tồn". Lúc gõ phím thì mượt mà, đọc lại thấy profile bản thân "hơi bị đỉnh", nhưng khi bước vào phòng phỏng vấn lại là lúc toát mồ hôi hột. Khó nhất không phải là viết ra, mà là thuyết phục được mình chính là hình ảnh được "tô vẽ".

Nhiều bạn trẻ thêm thắt kinh nghiệm, kỹ năng để hồ sơ xin việc dễ gây chú ý hơn.

Không ít ứng viên rơi vào cảnh "CV thì senior nhưng vô làm là intern mindset" (hồ sơ thì năng lực cấp cao nhưng vào làm thì lộ "trình" thực tập sinh), chỉ cần nhà tuyển dụng hỏi sâu một chút là lộ ngay sự lúng túng với điệp khúc quen thuộc: "Dạ cái này em có tìm hiểu qua...". Nói cách khác, chỉnh sửa CV cho đẹp thì dễ, nhưng làm giả quá đà là tự đẩy bản thân vào một "bộ phim" mà mình không nắm kịch bản.

Vượt ải phỏng vấn chưa phải là xong

Nhiều netizen chia sẻ, việc "xê dịch" một chút thời gian làm việc để che lấp khoảng trống có thể châm chước, nhưng "phóng đại" chuyên môn lại là rủi ro rất lớn. Một tài khoản bình luận: "Người phỏng vấn toàn người dày dạn kinh nghiệm, hỏi vài câu là ra hết. Thà trung thực người ta còn có thiện cảm, rớt thì vẫn được góp ý".

Bên cạnh đó, các vòng kiểm chứng gắt gao của doanh nghiệp như gọi điện tham chiếu (reference check), kiểm tra lịch sử đóng bảo hiểm xã hội, hay thậm chí yêu cầu sao kê lương khiến những chiếc CV "bơm phồng" dễ dàng bị bóc mẽ. Chưa kể, qua được vòng phỏng vấn vẫn còn giai đoạn thử việc. Thực tế đã có không ít trường hợp bị sa thải chỉ sau một tháng vì năng lực làm việc thực tế hoàn toàn không khớp với những gì đã tô vẽ.

"Phóng đại" cũng cần nền tảng sự thật

Trao đổi với Hoa Học Trò Online, chuyên viên Lương thưởng và Phúc lợi (C&B) Christine nhìn nhận, việc "phóng đại" CV ít nhất cũng cần có nền tảng thực tế. Ứng viên không thể nói trơn tru về một quy trình làm việc của bộ phận mà họ chưa từng kinh qua.

Theo Christine, các trường hợp "nâng cấp" CV phổ biến nhất là tăng số năm kinh nghiệm để nâng level từ nhân viên lên chuyên viên hoặc trưởng nhóm. Ở một góc nhìn khác, có những trường hợp ứng viên đi làm bị "lệch" chức danh so với thông tin vị trí việc làm theo bảo hiểm xã hội. Lý do là nhiều công ty áp dụng quy chế thử thách 6 tháng cho vị trí mới và một số người tận dụng giai đoạn này để "nhận vơ" các chức danh khi nhảy việc.

Nhà tuyển dụng có nhiều cách để kiểm tra thông tin ứng viên.

Về tính chất ngành nghề, các vị trí như chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh thường dễ "nói quá" hơn. Ngược lại, những ngành đòi hỏi chuyên môn cứng như kế toán hay IT thì rất khó qua mặt người phỏng vấn. Đặc biệt, tư duy dẫn dắt đội nhóm hay việc tiếp cận tầm nhìn chiến lược từ ban lãnh đạo là những yếu tố khác biệt không thể giả mạo. Việc "phóng đại" quá đà sẽ khiến ứng viên đánh mất cơ hội, lọt vào "blacklist" nhân sự, thậm chí vướng rắc rối pháp luật nếu dính dáng đến làm giả con dấu, bằng cấp.