Xác minh ly chè 170.000 đồng gây tranh cãi ở Huế: Chủ quán nói làm theo yêu cầu của khách

HHTO - Mới đây, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế), cho biết địa phương đã làm việc với chủ cơ sở chè Chùa tại số 145 đường Hùng Vương để xác minh thông tin phản ánh về ly chè có giá 170.000 đồng lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm hình ảnh một ly chè thập cẩm với nội dung đặt câu hỏi về mức giá 170.000 đồng là đắt hay rẻ. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Theo nội dung bài đăng, người mua cho biết đã mua ly chè vào khoảng 18h ngày 2/5 nhưng “chưa ăn nổi vì cổ hơi nghẹn”, hàm ý phần chè có mức giá "khó nuốt".

Bài đăng lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, bà L.T.T.T., chủ cơ sở chè Chùa (phường Thuận Hóa, TP Huế), đã có bản tường trình gửi cơ quan chức năng.

Theo đó, khoảng 18h ngày 2/5, có 3 khách đến mua chè và yêu cầu lấy đầy đủ tất cả các món chè trong quán vào một ly. Do số lượng món lớn, bà đã thông báo trước với khách rằng ly chè sẽ gồm nhiều loại, giá tiền cao và hỏi lại khách có đồng ý hay không.

Một nam thanh niên trong nhóm đã đồng ý, nên quán tiến hành múc chè và tính tiền theo từng loại topping. Giá mỗi món topping dao động từ 5.000-10.000 đồng, riêng 2 viên heo quay có giá 12.000 đồng. Tổng tiền phần chè với hơn 20 loại topping là 163.000 đồng.

Ngoài ly chè “full topping”, nhóm khách còn mua thêm 5 ly nhựa (10.000 đồng) và một ly chè hạt lựu (20.000 đồng), nâng tổng hóa đơn lên 190.000 đồng.

Theo chủ quán, ban đầu tưởng khách mua mang về làm quà nên đã đậy nắp, nhưng sau đó khách cho biết sẽ mang ra sân bay để ăn. Chủ quán cũng nói rõ ly chè rất lớn, có thể đủ cho 4-5 người ăn. Sau khi thanh toán, một người phụ nữ trong nhóm cho rằng giá cao, trong khi hai người còn lại đồng ý với mức giá.

Quán chè niêm yết giá theo quy định.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, qua kiểm tra ban đầu, cơ sở chè Chùa có niêm yết giá các món theo quy định.

Hiện vụ việc chủ yếu xuất phát từ hiểu nhầm trong quá trình gọi món và cách thể hiện thông tin trên mạng xã hội, khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về mức giá của ly chè.