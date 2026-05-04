Sau dịp lễ 30/4 - 1/5, người lao động có thể đón thêm 2 đợt nghỉ dài trong năm nay

HHTO - Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người lao động tiếp tục đón nhận thông tin tích cực khi trong năm 2026 có thể xuất hiện thêm 2 đợt nghỉ dài ngày vào dịp Quốc khánh Việt Nam (2/9) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày

Theo phương án đã được thống nhất, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 2 ngày lễ theo quy định là ngày 1/9 và 2/9/2026. Đồng thời, ngày làm việc thứ Hai 31/8/2026 sẽ được hoán đổi sang làm bù vào thứ Bảy 22/8/2026.

Nhờ cách sắp xếp này, kỳ nghỉ sẽ kéo dài liên tục từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026, tổng cộng 5 ngày. Đây là quãng nghỉ tương đối dài, thuận lợi cho việc về quê, du lịch hoặc nghỉ ngơi.

Đối với người lao động khu vực doanh nghiệp tư nhân, lịch nghỉ sẽ do doanh nghiệp quyết định nhưng vẫn phải đảm bảo tối thiểu 2 ngày theo quy định, bao gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề. Trường hợp ngày nghỉ trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù theo Bộ luật Lao động 2019.

Cơ quan chức năng cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự khu vực Nhà nước để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nghỉ lễ dài là cơ hội thuận tiện để người lao động lên kế hoạch đi du lịch, nghỉ ngơi. (Ảnh minh họa từ Internet)

Đề xuất nghỉ dài ngày dịp 24/11

Bên cạnh đó, việc Quốc hội thông qua nghị quyết chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mở ra khả năng hình thành thêm một kỳ nghỉ đáng chú ý.

Do ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba, nhiều ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23/11 sang làm bù vào thứ Bảy 5/12 để tạo kỳ nghỉ liền mạch. Nếu phương án này được áp dụng, người lao động nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp, còn nhóm chỉ nghỉ Chủ nhật cũng có thể có 3 ngày nghỉ liên tục.

Hiện đề xuất này đang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ Việt Nam nghiên cứu, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng xem xét quyết định. Nếu được thông qua, năm 2026 sẽ có thêm một đợt nghỉ dài đáng chú ý bên cạnh kỳ nghỉ Quốc khánh.