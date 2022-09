Vòng bạn bè "đáng nể" của Blase - hot girl khiến dân mạng chao đảo giữa scandal của Lý Dịch Phong

HHT - Blase Wan Wan (Loan Loan) là hot girl được nhắc đến nhiều nhất hiện tại trên mạng xã hội Trung giữa bê bối của Lý Dịch Phong. Không chỉ vì tin đồn tình ái với Lý Dịch Phong hay ngoại hình quyến rũ, vòng bạn bè của Blase mới là điều khiến cô được dân mạng chú ý. Lý do nào khiến Blase sở hữu quan hệ rộng như vậy trong giới giải trí?

Blase Wan Wan (Blase Loan Loan) sinh năm 1989. Cô từng bị đồn hẹn hò với nam diễn viên Lý Dịch Phong. Công việc chính của Blase Loan Loan là kinh doanh thời trang và review mỹ phẩm trên mạng xã hội. Theo một số blogger, tên thật của cô nàng là Hồ Loan, lúc nhỏ từng sống ở Nhật Bản và học Đại học tại Thượng Hải.

Năm 2019, Lý Dịch Phong và hot girl Blase bị đồn đang hẹn hò. Cnet soi ra điểm tương đồng trong bức ảnh chụp từ bể bơi hướng ra biển của cả hai, nghi ngờ 2 người cùng đi du lịch tại đảo Koh Samui (Thái Lan) trong đợt nghỉ lễ cuối năm 2018 - 2019. Người tung tin đồn cho biết cả hai đã nghỉ dưỡng bên nhau 5 ngày 4 đêm. Thời điểm này, hai bên đều một mực phủ nhận tin đồn.

Một số tin đồn lan truyền Blase Loan Loan là bạn thân 4 năm của Seungri (cựu thành viên BIGBANG). Theo QQ, tiệc mừng sinh nhật năm 2017 của Seungri tại Philippines cũng có sự góp mặt của hot girl này. Ngoài ra, Blase từng cùng Seungri đến các nhà hàng và quán bar nổi tiếng. Năm 2017, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân niềm vui vì được Seungri tặng rượu.

Tháng 11/2018, Blase Loan Loan từng check-in tại Burning Sun (Seoul). Vào thời điểm đó, Lý Dịch Phong cũng đang có mặt tại Seoul (Hàn Quốc) để chụp tạp chí. Hot girl và Lý Dịch Phong được cư dân mạng cho rằng cùng xuất hiện tại nơi này, vì Seungri khi đó đã đổi biển hiệu của Burning Sun thành “Welcome Chinese Friends” (Chào mừng những người bạn Trung Quốc).

Blase từng là một thợ make-up, hợp tác với nhiều ngôi sao. Blase thậm chí còn tham gia sản xuất trong single Can't Breathe của Jackson/ Vương Gia Nhĩ (GOT7). Nam thần thượng cũng từng mặc áo do hot girl này thiết kế. Dựa vào danh sách người theo dõi trên mạng xã hội, những lần hợp tác làm việc, nhiều cư dân mạng dự đoán Blase quen biết khá nhiều ngôi sao trong C-Biz như Trần Vỹ Đình, Vương An Vũ, Bành Vu Yến, Lâm Tuấn Kiệt...

Scandal tình ái của Lý Dịch phong nổ ra, Blase Wan Wan bị réo tên vì từng bị nghi hẹn hò với nam đỉnh lưu. Một tài khoản Weibo dùng tên của cô tuyên bố có file 272 tấm ảnh, 10.000 chữ về 17 người có liên quan đến bê bối của Lý Dịch Phong. Tuy nhiên, sau 1 ngày lan truyền, tin đồn này đã bị tài khoản chính của Blase phủ nhận. Cô cho biết tài khoản tung tin là giả mạo. Tuy nhiên, động thái của Blase khiến dân mạng bán tín bán nghi vì cô phủ nhận thông tin quá chậm, trong khi tin đồn lại rầm rộ khắp Weibo, còn leo lên hạng 1 Hot Search.

Nhiều người nghi ngờ Blase thực sự có bằng chứng nhưng cố ý phủ nhận vì đã có bên thứ ba can thiệp ngăn chặn, hoặc có thể hot girl lợi dụng bê bối để "kiếm nhiệt". Hiện tại, Blase không có động thái mới liên quan đến bê bối của Lý Dịch Phong. Về phía nam diễn viên, anh đang bị "phong sát" và khó có cơ hội quay lại giới giải trí.